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منال عوض تتابع مع محافظ القاهرة ملفات النظافة والبناء المخالف وتطوير سوق العتبة ومصر الجديدة
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

منال عوض تتابع مع محافظ القاهرة ملفات النظافة والبناء المخالف وتطوير سوق العتبة ومصر الجديدة

وزيرة التنمية المحلية والبيئة
وزيرة التنمية المحلية والبيئة
ايمان البكش

استقبلت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والبيئة، الدكتور إبراهيم صابر محافظ القاهرة، بمقر الوزارة بالعاصمة الجديدة، وذلك في إطار اللقاءات الدورية للوزيرة مع المحافظين للمتابعة الدورية للملفات التنموية  والخدمية التي تمس حياة المواطنين، وكذا تنفيذ توجيهات القيادة السياسية وتكليفات  رئيس مجلس الوزراء بشأن الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة لأبناء العاصمة.

وفي بداية اللقاء استعرضت وزيرة التنمية المحلية والبيئة مع محافظ القاهرة ملف النظافة في العاصمة والجهود المبذولة من شركات القطاع الخاص المعنية بالمنطقتين الشرقية والغربية وكذا الهيئة العامة لنظافة وتجميل القاهرة في باقي المناطق بالمحافظة لرفع كفاءة خدمات الجمع والنقل والتدوير والتخلص الآمن من المخلفات، بما يسهم في تحسين مستوى النظافة العامة بالشوارع والميادين والمناطق السكنية، خاصة في المناطق ذات الكثافات السكانية المرتفعة.

كما تابعت الدكتورة منال عوض مع الدكتور إبراهيم صابر جهود الأجهزة التنفيذية بالمحافظة في التصدي للبناء المخالف  ومتابعة منظومة المتغيرات المكانية، وسرعة التعامل مع أي مخالفات يتم رصدها واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالها، بما يضمن فرض سيادة القانون.

وأشار محافظ القاهرة إلى أن الفترة الأخيرة شهدت جهود كبيرة في التصدي لأي مباني مخالفة بدون ترخيص وإزالة العديد من الحالات بالتنسيق والتعاون مع الجهات المعنية بوزارة الداخلية وبمتابعة ميدانية من المحافظ والسادة نواب المحافظ والقيادات التنفيذية بالمحافظة لفرض هيبة الدولة وتطبيق القانون بكل حزم علي أي مخالفات يتم رصدها . 

وأشادت وزيرة التنمية المحلية والبيئة بجهود المحافظة في هذا الملف ، موجهة باستمرار المتابعة لاي متغيرات مكانية غير قانونية يتم رصدها والتعامل معها في المهد والإزالة الفورية لها بالتنسيق مع الجهات المعنية . 

كما تطرق الاجتماع كذلك إلى متابعة منظومة التصالح على مخالفات البناء بالقاهرة، ومعدلات الإنجاز في فحص الطلبات المقدمة من المواطنين، وآليات تيسير وتسهيل الإجراءات ومساعدة الراغبين في تقنين أوضاعهم وفقاً لأحكام القانون والضوابط المنظمة لذلك .

كما بحثت وزيرة التنمية المحلية والبيئة مع محافظ القاهرة معدلات تنفيذ مشروعات الخطة الاستثمارية للمحافظة للعام المالي الحالي، في قطاعات البنية التحتية والطرق وتحسين البيئة والخدمات المحلية، للالتزام  بالجداول الزمنية المحددة لتحقيق الاستفادة القصوى من الاستثمارات الموجهة للمشروعات التنموية والخدمية لتحقيق أقصى استفادة منها لأبناء المحافظة .

واستعرض الاجتماع كذلك الموقف التنفيذي لأعمال للمرحلة الثانية من مشروع تطوير سوق العتبة بمنطقة الموسكي والذي يتم بتمويل من الوزارة وبالتعاون مع المحافظة  في إطار خطة الوزارة  لتطوير الأسواق التجارية والمناطق ذات الأولوية، وتحسين جودة البيئة العمرانية ورفع كفاءة البنية التحتية والخدمات العامة والارتقاء بالمظهر الحضاري بما يحقق السلامة والحماية للمواطنين والمترددين على السوق، بما يتناسب مع مكانتها التاريخية والاقتصادية.

كما تمت مناقشة جهود تطوير عدد من المناطق بحي مصر الجديدة، في إطار خطة الدولة للحفاظ على الطابع الحضاري والمعماري المتميز للمنطقة، وتحسين مستوى الخدمات والمرافق ورفع كفاءة الشوارع والمحاور الرئيسية بها.

وأشارت الدكتورة منال عوض إلى حرص الوزارة على المتابعة المستمرة مع محافظة القاهرة لتنفيذ تكليفات القيادة السياسية في مختلف الملفات الخدمية والتنموية، بما يسهم في تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين وتحقيق التنمية المستدامة، مشيدة بالجهود التي تبذلها الأجهزة التنفيذية بالمحافظة في التعامل مع التحديات المختلفة وتحقيق معدلات إنجاز ملموسة في عدد من الملفات المهمة.

و أكد الدكتور إبراهيم صابر ، استمرار المحافظة في متابعة تنفيذ توجيهات فخامة رئيس الجمهورية وتكليفات رئيس مجلس الوزراء في العديد من الملفات والمشروعات القومية التي تشهدها العاصمة ، والتنسيق الكامل مع وزارة التنمية المحلية والبيئة لدفع العمل في المشروعات التنموية والتي تمس حياة أبناء المحافظة، وتحقيق نقلة نوعية في مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين بمختلف أحياء العاصمة.

التنمية المحلية وزيرة التنمية المحلية والبيئة منال عوض محافظ القاهرة

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