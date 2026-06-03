هل الصمت في الخلافات الزوجية حل أم مشكلة؟.. إخصائي صحة نفسية يوضح

تتعرّض الحياة الزوجية للخلافات بين الحين والآخر، وهو أمر طبيعي في أي علاقة إنسانية، لكن طريقة التعامل مع هذه الخلافات هي التي تحدّد ما إذا كانت ستنتهي بهدوء أم تتحوّل إلى أزمة طويلة الأمد.

هل الصمت في الخلافات الزوجية حل أم مشكلة؟

ومن أكثر الأساليب شيوعاً أثناء المشكلات الزوجية الصمت، الذي يراه البعض وسيلة لتهدئة الأمور، بينما يعتبره آخرون سبباً في تعقيدها.

فى إطار هذا كشف الدكتور محمد هاني اخصائي الصحة النفسية، من خلال تصريحات خاصة لـ “صدى البلد”.

متى يكون الصمت حلاً؟

في بعض المواقف قد يكون الصمت خياراً إيجابياً ومفيداً، خاصة عندما تكون المشاعر مشتعلة والغضب في ذروته، فالتوقف عن الكلام لبعض الوقت يمنح الطرفين فرصة للهدوء والتفكير بعقلانية قبل قول كلمات قد يندمان عليها لاحقاً.

هل الصمت في الخلافات الزوجية حل أم مشكلة؟

ويرى متخصصون في العلاقات الأسرية أن أخذ استراحة قصيرة أثناء الخلاف قد يساعد على التحكم في الانفعالات وتجنب التصعيد، بشرط أن يكون هذا الصمت مؤقتاً ويتبعه حوار واضح لحل المشكلة.

متى يتحول الصمت إلى مشكلة؟

تكمن المشكلة عندما يصبح الصمت وسيلة للهروب من المواجهة أو نوعاً من العقاب للطرف الآخر. فبعض الأزواج يمتنعون عن الحديث لساعات أو أيام، معتقدين أن الوقت وحده سيحل الخلاف، بينما تتراكم المشاعر السلبية في الداخل.

ومع تكرار هذا السلوك قد يشعر أحد الطرفين بالإهمال أو الرفض أو عدم التقدير، ما يؤدي إلى اتساع الفجوة العاطفية بين الزوجين ويجعل حل المشكلات أكثر صعوبة مع مرور الوقت.

علامات تدل على أن الصمت أصبح ضاراً

استمرار الانقطاع في الحديث لفترات طويلة.

تجاهل محاولات الطرف الآخر للتواصل.

استخدام الصمت كوسيلة للعقاب أو الضغط النفسي.

تراكم المشكلات دون مناقشتها.

الشعور بالوحدة رغم وجود الشريك.

تكرار الخلافات نفسها بسبب عدم حل أسبابها الحقيقية.



الآثار النفسية للصمت الطويل

تشير دراسات في العلاقات الزوجية إلى أن التجاهل المستمر قد يكون مؤلماً نفسياً للطرف المتلقي، إذ يخلق شعوراً بعدم الأهمية وفقدان الأمان العاطفي، كما قد يزيد من مستويات التوتر والقلق ويؤثر في جودة العلاقة الزوجية بشكل عام.

وفي بعض الحالات قد يؤدي الصمت المزمن إلى تراجع مشاعر المودة والقرب، لأن التواصل هو أحد أهم ركائز نجاح الحياة الزوجية.

كيف يمكن التعامل مع الخلافات بشكل صحي؟

ينصح الخبراء بعدة خطوات تساعد على إدارة الخلافات بصورة أفضل: