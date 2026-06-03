قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
أحمد موسي عن واقعة صبري نخنوخ: لا تهاون مع أي شخص مهما بلغت شبكة علاقاته
ضبط المتهمين بالتعدي على عاطل وأسرته في دار السلام
بعد عيد الأضحى.. 3 أيام متصلة إجازة رسمية مدفوعة الأجر للعاملين بالدولة
الطماطم بـ 20 جنيه.. خبر سار للمواطنين بشأن أسعار السلع
بعد المقطع المخل.. محافظ القليوبية يلغي ندب مدير التعليم الإعدادي ويقرر إيقافه عن العمل وإحالته للتحقيق
منال عوض تتابع مع محافظ القاهرة ملفات النظافة والبناء المخالف وتطوير سوق العتبة ومصر الجديدة
مصر تدين استهداف مطار الكويت الدولي وتؤكد تضامنها الكامل معها
خالد الغندور يطرح سؤالا مهما لجماهير الزمالك
موازنة النواب تناقش تحصيل رسم 100 جنيه عند مغادرة مصر
ذنبي إيه إنك حلوة.. ماذا حدث بين ولية أمر تلميذ ومدير التعليم الإعدادي في القليوبية؟ (القصة الكاملة)
من 1934 إلى قطر 2022| الكرة العربية تكتب تاريخها في المونديال.. مصر تفتح البوابة الأولى والمغرب صاحبة الابتسامة الكبرى
وزير بريطاني : عودة المملكة المتحدة إلى الاتحاد الأوروبي "أمر لا مفر منه"
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

بالصور

هل الصمت في الخلافات الزوجية حل أم مشكلة؟.. إخصائي صحة نفسية يوضح

هل الصمت في الخلافات الزوجية حل أم مشكلة؟
هل الصمت في الخلافات الزوجية حل أم مشكلة؟
أسماء عبد الحفيظ

تتعرّض الحياة الزوجية للخلافات بين الحين والآخر، وهو أمر طبيعي في أي علاقة إنسانية، لكن طريقة التعامل مع هذه الخلافات هي التي تحدّد ما إذا كانت ستنتهي بهدوء أم تتحوّل إلى أزمة طويلة الأمد.

هل الصمت في الخلافات الزوجية حل أم مشكلة؟

 ومن أكثر الأساليب شيوعاً أثناء المشكلات الزوجية الصمت، الذي يراه البعض وسيلة لتهدئة الأمور، بينما يعتبره آخرون سبباً في تعقيدها.

فى إطار هذا كشف الدكتور محمد هاني اخصائي الصحة النفسية، من خلال تصريحات خاصة لـ “صدى البلد”.

متى يكون الصمت حلاً؟

في بعض المواقف قد يكون الصمت خياراً إيجابياً ومفيداً، خاصة عندما تكون المشاعر مشتعلة والغضب في ذروته، فالتوقف عن الكلام لبعض الوقت يمنح الطرفين فرصة للهدوء والتفكير بعقلانية قبل قول كلمات قد يندمان عليها لاحقاً.

هل الصمت في الخلافات الزوجية حل أم مشكلة؟

ويرى متخصصون في العلاقات الأسرية أن أخذ استراحة قصيرة أثناء الخلاف قد يساعد على التحكم في الانفعالات وتجنب التصعيد، بشرط أن يكون هذا الصمت مؤقتاً ويتبعه حوار واضح لحل المشكلة.

متى يتحول الصمت إلى مشكلة؟

تكمن المشكلة عندما يصبح الصمت وسيلة للهروب من المواجهة أو نوعاً من العقاب للطرف الآخر. فبعض الأزواج يمتنعون عن الحديث لساعات أو أيام، معتقدين أن الوقت وحده سيحل الخلاف، بينما تتراكم المشاعر السلبية في الداخل.

ومع تكرار هذا السلوك قد يشعر أحد الطرفين بالإهمال أو الرفض أو عدم التقدير، ما يؤدي إلى اتساع الفجوة العاطفية بين الزوجين ويجعل حل المشكلات أكثر صعوبة مع مرور الوقت.

علامات تدل على أن الصمت أصبح ضاراً

  • استمرار الانقطاع في الحديث لفترات طويلة.
  • تجاهل محاولات الطرف الآخر للتواصل.
  • استخدام الصمت كوسيلة للعقاب أو الضغط النفسي.
  • تراكم المشكلات دون مناقشتها.
  • الشعور بالوحدة رغم وجود الشريك.
  • تكرار الخلافات نفسها بسبب عدم حل أسبابها الحقيقية.


الآثار النفسية للصمت الطويل

تشير دراسات في العلاقات الزوجية إلى أن التجاهل المستمر قد يكون مؤلماً نفسياً للطرف المتلقي، إذ يخلق شعوراً بعدم الأهمية وفقدان الأمان العاطفي، كما قد يزيد من مستويات التوتر والقلق ويؤثر في جودة العلاقة الزوجية بشكل عام.

وفي بعض الحالات قد يؤدي الصمت المزمن إلى تراجع مشاعر المودة والقرب، لأن التواصل هو أحد أهم ركائز نجاح الحياة الزوجية.

كيف يمكن التعامل مع الخلافات بشكل صحي؟

ينصح الخبراء بعدة خطوات تساعد على إدارة الخلافات بصورة أفضل:

  • اختيار الوقت المناسب للنقاش بعيداً عن الانفعال الشديد.
  • الاستماع للطرف الآخر دون مقاطعة.
  • التركيز على المشكلة نفسها بدلاً من توجيه الاتهامات.
  • التعبير عن المشاعر بوضوح واحترام.
  • تجنب الكلمات الجارحة أو التهديد بالانفصال أثناء الغضب.
  • الاتفاق على العودة للحوار بعد فترة قصيرة إذا احتاج أحد الطرفين للهدوء.
النوم كيف تستخدم المروحة بأمان أثناء النوم الصمت الخلافات الزوجية هل الصمت في الخلافات الزوجية حل أم مشكلة الحياة الزوجية الحياة الزوجية للخلافات متى يكون الصمت حلاً كيف يمكن التعامل مع الخلافات بشكل صحي علامات تدل على أن الصمت أصبح ضاراً الآثار النفسية للصمت الطويل متى يتحول الصمت إلى مشكلة الخلافات

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

توفيق عبد الحميد وسهام جلال

ماتت من ساعات ولا من سنين.. رد فعل صادم من توفيق عبدالحميد على وفاة سهام جلال

سارة خليفة

سارة خليفة أمام المحكمة بتهمة هتك عرض سائقها

مدير التعليم الإعدادي

بسبب فيديو ولية الأمر .. إقالة مدير التعليم الإعدادي بالقليوبية وايقافه عن العمل

الدواجن

انخفاض جديد.. أسعار الدواجن والبانيه اليوم الأربعاء بالأسواق

معاشات

موعد تطبيق الزيادة الجديدة للمعاشات | تفاصيل

إف 15

من سماء الكويت إلى عمق إيران.. طيار أمريكي يسقط مرتين بمقاتلة «إف 15» خلال 30 يومًا من الحرب

دومفريس

ريال مدريد يقترب من حسم اتفاقه مع الهولندي «دومفريس» .. وليفربول يترقب

صلاح مصدق

«أنا معرفكش ونتكلم بعدين».. وكيل أعمال «صلاح مصدق» يروي تفاصيل أزمته مع الزمالك

ترشيحاتنا

المتهمون

لزيادة المشاهدات.. القبض على أصحاب فيديو إغراق كلب بأسيوط

المتهمان

حقيقة ادعاء سيدة اقتحام قوة أمنية منزلها وضبط زوجها دون حق بالبحيرة

الواقعة

كسر ذراع الزوج وإتلاف كاميرات المنزل.. تفاصيل مشاجرة عنيفة بالدقهلية

بالصور

وداعًا حبيبة الملايين .. فولكس فاجن تُودّع أشهر سياراتها للأبد

فولكس فاجن
فولكس فاجن
فولكس فاجن

إزالة 22 حالة تعد بالبناء المخالف على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة بالشرقية

ازالة تعدي
ازالة تعدي
ازالة تعدي

من داخل مركز السيطرة.. محافظ الشرقية يتابع أعمال النظافة والتجميل

محافظ الشرقية
محافظ الشرقية
محافظ الشرقية

هل الصمت في الخلافات الزوجية حل أم مشكلة؟.. إخصائي صحة نفسية يوضح

هل الصمت في الخلافات الزوجية حل أم مشكلة؟
هل الصمت في الخلافات الزوجية حل أم مشكلة؟
هل الصمت في الخلافات الزوجية حل أم مشكلة؟

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الدكتور محمد الورداني

د. محمد ورداني يكتب: من يحمي قطرة المياه .. الإعلام أم الجمهور؟!

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب : الملك سوبك إم ساف الثاني

وائل الغول

وائل الغول يكتب : مكالمة الأوغاد

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب : أم صلاح والحارة الضيقة

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب : الأمان والونس والعفوية .. الثالوث الذي يحفظ الحب حيًا

المزيد