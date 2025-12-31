قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
أجواء شديدة البرودة.. تحذير عاجل من الأرصاد بشأن طقس ليلة رأس السنة
تباين سعر الدولار في مصر بختام التعاملات
خطوات الحصول على معاش استثنائي 2026
بوتين يأمر بتوسيع المنطقة الأمنية العازلة بأوكرانيا في 2026
حالة الطقس في رأس السنة الليلة.. ماذا قالت الأرصاد؟
اتسرقت إقامته.. طارق السيد يروي أصعب موقف واجه زيزو في البرتغال
إيران: أي إجراء من شأنه تصعيد عدم الاستقرار في اليمن أمر غير مقبول
السجن المشدد 15 سنة للمتهمين بسرقة أسورة المتحف المصري
بوتين: روسيا ستنتصر في أوكرانيا
4 ركعات في بداية العام الجديد.. أوصى بها النبي تغفر الذنوب وتزيد الرزق وتمنحك 6 عطايا
طارق السيد يكشف الساعات الأخيرة قبل انتقال زيزو لـ الأهلي
أحمد حسن يكشف حقيقة تعاقد الزمالك مع طارق مصطفى
بالصور

خبيرة: حظ الزواج الثاني أحسن من الأول؟.. 10 أسباب لاستمرار الحياة الزوجية السعيدة

10 أسباب تكشف استمرارية الحياة الزوجية السعيدة
10 أسباب تكشف استمرارية الحياة الزوجية السعيدة
أسماء عبد الحفيظ

يثير موضوع الزواج الثاني جدلًا واسعًا في المجتمعات العربية، خاصة بين النساء اللاتي خضن تجربة زواج أول لم تكتمل، وبين الخوف من التكرار والأمل في بداية جديدة.

10 أسباب تكشف استمرارية الحياة الزوجية السعيدة فى الزواج الثاني

 10 أسباب تكشف استمرارية الحياة الزوجية السعيدة

تؤكد خبيرة التنمية البشرية هبة شمندي، من خلال تصريحات خاصة لـ صدى البلد، أن الزواج الثاني، في كثير من الحالات، يكون أكثر نضجًا واستقرارًا من الزواج الأول، إذا تم بناءً على وعي وخبرة حقيقية.

وتوضح شمندي أن فشل الزواج الأول لا يعني الفشل في الحياة الزوجية، بل قد يكون درسًا عمليًا يؤسس لعلاقة أنجح وأكثر توازنًا في المرة الثانية.

لماذا يكون الزواج الثاني أكثر نجاحًا؟

 10 أسباب تكشف استمرارية الحياة الزوجية السعيدة

بحسب خبيرة التنمية البشرية هبة شمندي، فإن الزواج الثاني غالبًا ما يستند إلى اختيار واعٍ وليس اندفاعًا عاطفيًا أو ضغطًا اجتماعيًا، وهو ما ينعكس بشكل مباشر على استمرارية العلاقة.

10 أسباب تجعل حظ الزواج الثاني أفضل من الأول

 10 أسباب تكشف استمرارية الحياة الزوجية السعيدة

1. النضج النفسي والعاطفي

في الزواج الثاني، يكون الطرفان أكثر نضجًا وقدرة على فهم الذات والآخر، بعيدًا عن المثالية الزائدة التي تسيطر على الزواج الأول.

2. وضوح التوقعات

تؤكد شمندي أن أكبر أخطاء الزواج الأول هو غموض التوقعات، بينما في الزواج الثاني يعرف كل طرف ما يريد وما لا يقبله بوضوح.

3. تعلم دروس التجربة السابقة

التجربة الأولى تكشف الأخطاء الشائعة، مثل سوء التواصل أو التنازل الزائد، مما يساعد على تجنبها لاحقًا.

4. اختيار الشريك بعقل لا بعاطفة فقط

في الزواج الثاني، تقل سيطرة الانبهار، ويزيد التركيز على التوافق الفكري والقيمي.

5. مهارات تواصل أفضل

الأشخاص الذين مروا بتجربة زواج سابقة يصبحون أكثر قدرة على الحوار وحل الخلافات بهدوء.

6. الاستقلالية العاطفية

توضح خبيرة التنمية البشرية أن الزواج الثاني غالبًا لا يُبنى على التعلق المرضي، بل على الشراكة والدعم المتبادل.

7. وعي أكبر بالمسؤوليات

الطرفان يكونان أكثر إدراكًا لمسؤوليات الزواج، سواء النفسية أو المادية أو الأسرية.

8. تقليل تدخلات الأهل

في كثير من الحالات، تقل تدخلات الأسرة في الزواج الثاني، مما يمنح العلاقة مساحة صحية للنمو.

9. تقدير النعمة والخوف من الفقد

من مرّ بتجربة فشل سابق، يقدّر الاستقرار أكثر ويسعى للحفاظ عليه بدل الاستهتار به.

10. الرغبة الحقيقية في الاستمرار

الزواج الثاني غالبًا ما يكون بدافع الرغبة في حياة هادئة ومستقرة، وليس لمجرد التجربة أو إثبات الذات.

هل الزواج الثاني مناسب للجميع؟

تؤكد هبة شمندي أن الزواج الثاني ليس حلًا سحريًا، بل يحتاج إلى:

  • شفاء نفسي من التجربة السابقة
  • عدم نقل أخطاء الماضي إلى العلاقة الجديدة
  • الفصل بين الشريك السابق والحالي
  • الصراحة من البداية دون أقنعة

نصيحة خبيرة تنمية بشرية

تختم خبيرة التنمية البشرية هبة شمندي حديثها قائلة:


الزواج الثاني ليس تعويضًا عن فشل سابق، بل فرصة جديدة لاختبار نسخة أنضج من نفسك، والنجاح فيه يبدأ من التصالح مع الماضي، لا الهروب منه.

