إلهام أبو الفتح
إلهام أبو الفتح
طه جبريل
طه جبريل
بالصور

تحذير لمرضى الكانسر من استخدام البوتكس أو حقن الفلير

تحذير لمرضى الكانسر استخدام البوتكس أو حقن هذه الأنواع
تحذير لمرضى الكانسر استخدام البوتكس أو حقن هذه الأنواع
رنا عصمت

مرضى الكانسر “السرطان” يجب ان توخى الحذر الشديد من استخدام حقن التجميل من الفلير او البوتكس و مشتقات عمليات التجميل بأكملها خاصة تلك التي تحتوي على محفزات نمو الخلايا مثل IGF-1، لأنها قد تؤثر على علاجهم وتزيد خطر عودة السرطان، لذا يُنصح باستشارة الطبيب قبل أي إجراء تجميلي أو تناول أي مكمل غذائي، والتأكد من أن المنتج نقي وخالٍ من الهرمونات والمواد الكيميائية الضارة لتجنب تحفيز نمو الخلايا السرطانية، خاصة في سرطانات الثدي والبروستاتا.

هل هناك رابط بين البوتكس والسرطان؟

تتوالى الأبحاث والدراسات حول الأضرار المحتملة لاستخدام البوتكس، وعلى الرغم من عدم وجود دليل قاطع يربط بين حقن البوتكس وظهور السرطان بشكل مباشر، فإن المخاوف تظل قائمة، إذ تشير بعض الدراسات إلى أن المواد الكيميائية المستخدمة في تصنيع البوتكس يمكن أن تكون لها آثار سلبية على الخلايا، مما يثير القلق بشأن إمكانية تحول هذه الآثار إلى مشكلات صحية أكبر، بما في ذلك الأورام.

في عالم الجمال، قد تبدو حقن البوتكس كخيار سهل لتحقيق شباب دائم، لكن يجب أن نكون واعين للمخاطر المرتبطة بها البوتكس، إذا لم يُستخدم بشكل صحيح، يمكن أن يتحول من علاج تجميلي إلى مصدر لكارثة صحية، لذا، يجب أن نتعامل مع هذه الإجراءات بحذر ووعي، وأن نكون على دراية بكل المخاطر المحتملة التي قد تهدد صحتنا، فالأفضل دائمًا أن نختار الأمان قبل الجمال.

 

الاعراض التى يجب مراقبتها قبل الحقن ..

 

إذا كنت قد خضعت لحقن البوتكس، هناك بعض الأعراض التي يجب الانتباه إليها والتي قد تشير إلى مشكلة خطيرة، تشمل هذه الأعراض:

- تورم أو احمرار غير معتاد: قد تشير هذه العلامات إلى وجود التهاب.
- ألم مستمر في منطقة الحقن: يعتبر ألمًا غير طبيعي ويمكن أن يكون علامة على عدوى.
- تغيرات غير مبررة في البشرة: مثل ظهور كتل أو تكتلات غير معتادة.

 

مخاطر صحية بسبب البوتكس..

علاوة على المخاطر الفورية، يجب أن نأخذ في الاعتبار الأضرار المحتملة على المدى البعيد، استخدام البوتكس بشكل متكرر وبطرق غير صحيحة قد يؤدي إلى إضعاف العضلات أو تدهور الجلد، مما يجعلك تعتمد بشكل أكبر على هذه الحقن للحصول على مظهر مشدود، هذه الدورة المفرغة يمكن أن تؤدي إلى نتائج عكسية، تتطلب تدخلات طبية أكثر تعقيدًا.

 

نصائح قبل الحقن..

 

للحفاظ على سلامتك وضمان عدم التعرض لمخاطر غير متوقعة، من المهم اتخاذ بعض الاحتياطات:

1. اختيار الطبيب المختص: تأكدي من أن الشخص الذي يقوم بالحقن هو طبيب مؤهل لديه الخبرة اللازمة.
2. التأكد من تعقيم الأدوات: يجب أن تكون الأدوات المستخدمة نظيفة ومعقمة لتجنب العدوى.
3. مراقبة الأعراض بعد الحقن: كوني حذرة ولا تتجاهلي أي أعراض غير معتادة.


من الممنوعين من حقن البوتكس و الفلير؟

 

لن يتمكن الأشخاص الذين يعانون من الحالات التالية من حقن ال و من الأفضل إبلاغ الطبيب عن حالتهم البدنية قبل الحقن ثم اتخاذ الإجراءات اللازمة.

-مرضى السرطان

-الحوامل والمرضعات

-الأشخاص الذين لديهم تاريخ من الأمراض مثل الهيموفيليا و الأمراض المعدية والأمراض الجهازية ومرضى السرطان و الحساسية من مواد الفیلر.

-الاشخاص الذی یاخذون الادویة مثل راكوتان.

المصدر ديلي ميرور

تحذير لمرضى الكانسر استخدام البوتكس أو حقن هذه الأنواع الكانسر مرضى الكانسر تحذير لمرضى الكانسر من البوتكس البوتكس و الفلير لمرضى السرطان ممنوع لمرضى السرطان استخدام حقن الفلير و البوتكس

تحذير لمرضى الكانسر من استخدام البوتكس أو حقن الفلير

