جومانا مراد تثير الجدل بجمبسوت لامع

نشرت الفنانةجومانا مراد ، صور جديدة لها عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات انستجرام ..

تفاصيل إطلالة جومانا مراد..

وتالقت جومانا مراد، فى الصور باطلالة ملفتة مرتدية جمبسوت باللون الأسود اللامع و نسقت معه حذاء ذات الكعب العالى باللون الاسود.

كما اختارت ، أن تترك بشرتها على طبيعيتها و وضعت بعض مساحيق المكياج بالالوان الهادئة وقامت بترك شعرها الطويل منسدلا بين كتفيها بطريقة الويفى الجذابة التي تتناسب مع ظهورها.

وتتميز جومانا بإطلالاتها الأنيقة والمميزة التي تثير بها الجدل بأنوثتها وأناقتها من خلال اختيارها ملابس وفساتين مميزة تبرز جمالها وقوامها المتناسق ورشاقتها.

وتعتمد أغلب الأحيان على الأزياء والإطلالات البسيطة غير المبالغ فيها سواء في فساتين السهرة أو الإطلالات الكاجوال أو الكلاسيكية أيضا.

ومن الناحية الجمالية تعتمد على وضع الماكياج بلمسات بسيطة من الألوان الهادئة، تاركة خصلات شعرها منسدلة علي كتفيها.

أعمال جومانا مراد

وكانت قد تحدثت الفنانة جومانا مراد عن احدث اعمالها المنتظرة وهو مسلسل “خلايا رمادية” والذى يعتبر اول بطولة مطلقة لها فى الدراما المصرية ، وكشفت أيضًا عن كواليس دخولها عالم الغناء بعد تسجيلها لأغنية .

وقالت جومانا مراد خلال لقائها مع et بالعربي: ان طبيعية المسلسل ودورها مثابة مفاجأة لجمهورها ، والعمل مكون من ١٥ حلقة .