قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
كأس الأمم الإفريقية| تشكيل منتخب الجزائر أمام غينيا الاستوائية
نيويورك تايمز: أوكرانيا وافقت على التنازل عن 20% من أراضيها مقابل السلام
القبض على عامل في قنا أطلق النار احتفالا بفوز مرشح بعضوية مجلس النواب
كأس عاصمة مصر | سيراميكا كليوباترا يتقدم بهدف على فاركو في الشوط الأول
الدفاع المدني في غزة: 90% من الإمكانات دُمّرت ومنظومة الإنقاذ على حافة الانهيار
الحكومة: انتهاء التعاون مع صندوق النقد في 2026.. ونسعى لإيصال الدعم لمستحقيه
عمرو دياب الأعلى استماعا في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في 2025
الدفاع المدني بغزة: الاحتلال دمّر منظومة الإنقاذ بشكل شبه كامل في القطاع
تحسين خدمات المياه والكهرباء.. مدبولي يوجه بسرعة فض التشابكات المالية بين الهيئات
منظمة التعاون الإسلامي تجدد دعمها للشرعية اليمنية ولأمن المنطقة واستقرارها
أونروا: القيود الإسرائيلية الجديدة تزيد من تقويض العمل الإنساني في غزة
صفقة انتقال حر.. بيراميدز يدخل بقوة على خط المفاوضات مع لاعب الأهلي
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

بالصور

جومانا مراد تثير الجدل بجمبسوت لامع

جومانا مراد تثير الجدل بجمبسوت لامع
جومانا مراد تثير الجدل بجمبسوت لامع
رنا عصمت

نشرت الفنانةجومانا مراد ، صور جديدة لها عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات انستجرام ..

تفاصيل إطلالة جومانا مراد..

وتالقت جومانا مراد، فى الصور   باطلالة ملفتة مرتدية جمبسوت باللون الأسود  اللامع و نسقت معه حذاء ذات الكعب العالى باللون الاسود.

كما اختارت ، أن تترك بشرتها على طبيعيتها و وضعت بعض  مساحيق المكياج  بالالوان الهادئة وقامت بترك شعرها  الطويل منسدلا بين كتفيها بطريقة الويفى الجذابة التي تتناسب مع ظهورها.

وتتميز جومانا بإطلالاتها الأنيقة والمميزة التي تثير بها الجدل بأنوثتها وأناقتها من خلال اختيارها ملابس وفساتين مميزة تبرز جمالها وقوامها المتناسق ورشاقتها.

وتعتمد  أغلب الأحيان على الأزياء  والإطلالات البسيطة غير المبالغ فيها سواء في فساتين السهرة أو الإطلالات الكاجوال أو الكلاسيكية أيضا.

ومن الناحية الجمالية تعتمد على وضع الماكياج بلمسات بسيطة من الألوان الهادئة، تاركة خصلات شعرها منسدلة علي كتفيها.

أعمال جومانا مراد

 

وكانت قد تحدثت الفنانة جومانا مراد عن احدث اعمالها المنتظرة وهو مسلسل “خلايا رمادية” والذى يعتبر اول بطولة مطلقة لها فى الدراما المصرية ، وكشفت أيضًا عن كواليس دخولها عالم الغناء بعد تسجيلها لأغنية .

وقالت جومانا مراد خلال لقائها مع et بالعربي: ان طبيعية المسلسل ودورها مثابة مفاجأة لجمهورها ، والعمل مكون من ١٥ حلقة .

No photo description available.
No photo description available.
No photo description available.
No photo description available.
جومانا مراد تثير الجدل بجمبسوت لامع جومانا مراد صور جومانا مراد جومانا مراد تثير الجدل بجمبسوت لامع تحتفل بالكريسماس

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

سعر الذهب

1000 جنيه نزول.. مفاجأة في سعر الجنيه الذهب وعيار 21 الآن بعد التراجع الكبير

الإجازات الرسمية

هل غدًا الخميس إجازة رسمية للموظفين والطلاب بمناسبة رأس السنة الميلادية؟

معاشات يناير

تفاصيل الزيادة الجديدة.. موعد صرف معاشات يناير 2026 رسميًا

سعر الذهب

أسعار الذهب اليوم في مصر.. وما الفرق بين الأصلي والمغشوش

مصر للطيران

عرض لمدة 6 ساعات.. خصم بنسبة 50% على تذاكر مصر للطيران

طارق مصطفى

أزمة وحيده تفصل الزمالك عن إعلان طارق مصطفى مديرا فنيا

رئيس مجلس الوزراء

حصاد الاجتماع الأخير في 2025.. 8 قرارات حكومية جديدة تلمس حياة المواطنين

حكم الاحتفال برأس السنة الميلادية وتعليق الزينة

حكم الاحتفال برأس السنة الميلادية وتعليق الزينة ؟.. الإفتاء ترد

ترشيحاتنا

الهلال السوداني

الهلال السوداني يستعد لمواجهة جيكومبي في الدوري الرواندي

كريستيانو

كريستيانو رونالدو يوجه رسالة مؤثرة لوالدته ويحتفل بها عبر إنستجرام

مبابي

رسميا.. مبابي يغيب عن ريال مدريد في كأس السوبر الإسباني

بالصور

جومانا مراد تثير الجدل بجمبسوت لامع

جومانا مراد تثير الجدل بجمبسوت لامع
جومانا مراد تثير الجدل بجمبسوت لامع
جومانا مراد تثير الجدل بجمبسوت لامع

تحذير لمرضى الكانسر من استخدام البوتكس أو حقن الفلير

تحذير لمرضى الكانسر استخدام البوتكس أو حقن هذه الأنواع
تحذير لمرضى الكانسر استخدام البوتكس أو حقن هذه الأنواع
تحذير لمرضى الكانسر استخدام البوتكس أو حقن هذه الأنواع

بمناسبة رأس السنة.. هدى تحتفل بالعام الجديد في تفاصيل مع نهال طايل

هدى مع نهال طايل
هدى مع نهال طايل
هدى مع نهال طايل

خبيرة: حظ الزواج الثاني أحسن من الأول؟.. 10 أسباب لاستمرار الحياة الزوجية السعيدة

10 أسباب تكشف استمرارية الحياة الزوجية السعيدة
10 أسباب تكشف استمرارية الحياة الزوجية السعيدة
10 أسباب تكشف استمرارية الحياة الزوجية السعيدة

فيديو

برد الشتاء

تحذير طبي.. البرد الشديد يهدد صحة القلب ويزيد خطر الجلطات

ليلى عبد اللطيف

2025 بلا مفاجآت..ماذا حدث لتوقعات ليلى عبد اللطيف؟

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.هبة عيد

د. هبة عيد تكتب: عامٌ يمضي.. وأملٌ يتجدد

شريف سليمان

شريف علي سليمان يكتب: من طه حسين إلى «كروان مشاكل»… كيف انقلبت موازين القدوة في المجتمع

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: فخاخ صحية تهدد مستقبل الأجيال

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك أوسركون الثانى

ريهام العادلي

ريهام العادلي تكتب: 2025 عام القرارات الحاسمة في مسار تمكين المرأة المصرية

المزيد