جومانا مراد تكشف تفاصيل مشاركتها في حفل ذا جراند بول الملكي

شاركت النجمة جومانا مراد في حفل «ذا جراند بول الملكي»، الذي يُقام لأول مرة في مصر داخل قصر عابدين التاريخي.

و خطفت الأنظار بإطلالة ملكية أبهر حاضري الحفل، مرتدية فستانًا فخمًا ممزوجًا بين الأصفر الذهبي الصارخ والأسود، بتصميم يجمع بين الأناقة والرقي.

وجاء الجزء العلوي من الفستان مصنوعًا من الدانتيل الأسود الفاخر على شكل زخارف أنيقة، مع ياقة على شكل قلب (كورسيه) أبرزت جمال قوامها برقي، أما الجزء السفلي فكان واسعًا ومنفوشًا بطبقات من القماش اللامع باللون الأصفر الزاهي، مما منح الإطلالة طابعًا ملكيًا متكاملًا يليق بأجواء الحفل الفخم.

جومانا مراد

وأكملت جومانا مراد إطلالتها بمجموعة من المجوهرات الماسية الراقية، شملت عقدًا أنيقًا وأقراطًا متناسقة، مع تسريحة شعر مرفوعة ومكياج ناعم ركّز على إبراز ملامحها الطبيعية، لتظهر بإطلالة تجمع بين القوة والأنوثة والفخامة الملكية، والفستان من تصميم المصمم إليو أبو فيصل والستايلست خليل زين بينما الميكب علاء التونسي ومصفف الشعر وليد الخواجة، في حين نسقت مجوهراتها مثل العقد والحلق من Yellow Diamond.

وأعربت النجمة جومانا مراد عن سعادتها الكبيرة بمشاركتها في الحفل الذي يأتي ضمن حملة مانحي الأمل العالمية، مشيرة إلى أن الحدث يحمل طابعًا إنسانيًا نبيلًا ويهدف إلى جمع التبرعات ودعم المحتاجين حول العالم.

جومانا مراد

جومانا مراد وحفل «ذا جراند بول الملكي»

وقالت جومانا مراد: «سعدت جدًا بالمشاركة في هذا الحفل الفخم الذي يجمع بين الأناقة والعمل الإنساني، ففكرته تعكس قيمة العطاء والتكافل التي نحتاجها دائمًا في مجتمعاتنا».

وأكدت جومانا مراد أن مثل هذه الفعاليات تبرهن على أن الفن يمكن أن يكون وسيلة للخير والتأثير الإيجابي، معربة عن فخرها بالمشاركة وسط نخبة من الشخصيات المؤثرة في العالم العربي الذين اجتمعوا من أجل هدف نبيل واحد.

واختتمت حديثها قائلة: «أعتز بكوني جزءًا من هذا الحدث الذي يجسد معنى الإنسانية الحقيقية، ويُظهر أن الجمال الحقيقي هو في العطاء، والحفل يُقام بالمجان لمصر باعتباره حدثًا خيريًا يهدف إلى دعم ومساعدة المحتاجين في مختلف أنحاء العالم».