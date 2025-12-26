بمشاركة 60 ألف متسابق.. فرق طوارئ الهلال الأحمر تنتشر للتأمين الطبي لماراثون زايد الخيري

انطلقت فرق الهلال الأحمر المصري، فجر اليوم، لتأمين ماراثون «زايد الخيري» في نسخته العاشرة، التي أُقيمت بمدينة الشيخ زايد بمدينة السادس من أكتوبر، على مسافة تبدأ من مدخل زايد 2000 وحتى ختام المسار في زد بارك.

وشارك الهلال الأحمر المصري بـ 17 فرقة استجابة أثناء الطوارئ، وفريق متكامل من الأطباء والتمريض، وحرص على إقامة نقاط طبية عند بداية ونهاية الماراثون، وتوزيع سيارات على طول المسار الذي شمل سباق 10 كيلومترات للأسوياء، و5 كيلومترات للهواة من ذوي الهمم، إلى جانب 5 كيلومترات للكراسي المتحركة لفئة المحترفين.

وقدمت فرق الهلال الأحمر المصري استجابة فورية لأكثر من 11267 حالة إصابة، شملت تقديم خدمات الإسعافات الأولية لعدد من الإصابات منها: 6813 حالة إصابة عظام وعضلات، نحو 2790 إصابة سحجات وجروح، إضافة لـ مشاكل تنفس، آلام في البطن، هبوط وإغماء، وتقديم خدمات الدعم النفسي.

ويأتي هذا الانتشار ضمن جهود الهلال الأحمر المصري لتأمين الفعاليات الكبرى والاحتفالات الجماهيرية، والتعاون الوثيق مع وزارة الشباب والرياضة لتأمين البطولات الرياضية والسباقات الكُبرى التي تشهد حضورًا جماهيريًا وذلك انطلاقًا من مسؤوليته المجتمعية كجهاز مساند لسلطات الدولة في أوقات السلم والأزمات.