المالية: نحو 1000 مشروع على وشك الانتهاء ضمن المرحلة الأولى من حياة كريمة

قال وزير المالية أحمد كجوك إن حوالي 1000 مشروع يقترب من الإنتهاء ضمن المرحلة الأولى من حياة كريمة.

أعلن وزير المالية أن الحكومة ستقوم بصرف 300 جنيه شهريًا لمستحقي معاش الطفل على مدار شهرين، خلال فترة رمضان وعيد الفطر، ضمن حزمة الدعم الاجتماعي لتحسين مستوى المعيشة للمستفيدين.

وأضاف الوزير خلال مؤتمر صحفي أن الرائدات الريفيات سيحصلن أيضًا على 300 جنيه شهريًا خلال نفس الفترة، لدعم الأسر في المناطق الريفية.

وأشار الوزير إلى أنه سيتم صرف 400 جنيه لحوالي 10 ملايين مواطن من أصحاب البطاقات التموينية على مدار شهرين، ضمن الإجراءات المستمرة لدعم الفئات الأكثر احتياجًا وتحسين قدرتهم الشرائية.