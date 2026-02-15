ترامب يحسم الجدل حول ضرب إيران ولقاء المرشد .. ماذا يحدث؟

صرّح وزير الخارجية الأمريكي بأن الرئيس دونالد ترامب سيلتقي المرشد الإيراني علي خامنئي غدًا إذا طُلب منه ذلك.

وقال وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو إن الرئيس ترامب يفضّل حل القضايا مع إيران من خلال اتفاقيات تفاوضية.

وأضاف روبيو في مقابلة مع بلومبيرج: «لقد صرّح الرئيس بأنه يفضّل التوصل إلى اتفاق مع إيران. هذا أمر صعب للغاية، لكنه سيحاول، وهذا ما نحاول القيام به الآن».

وأشار روبيو إلى أن الدول القومية بحاجة إلى التفاعل مع بعضها البعض، مؤكدًا أن الرئيس يعمل «في ظل رئيس مستعد للقاء أي شخص».

وتابع: «أنا واثق تمامًا من القول إنه إذا قال علي خامنئي غدًا إنه يريد مقابلة الرئيس ترامب، فإن الرئيس سيقابله، ليس لأنه يتفق معه، ولكن لأنه يعتقد أن هذه هي الطريقة التي تُحل بها المشاكل في العالم».

ورداً على سؤال حول نشر حاملة طائرات أمريكية ثانية في الشرق الأوسط، قال روبيو إن حصول إيران على سلاح نووي «لن يُسمح به أبدًا»، واصفًا ذلك بأنه تهديد للولايات المتحدة وأوروبا والمنطقة والأمن العالمي.

وأضاف: «من الواضح أننا نريد أن يكون لدينا قوات في المنطقة، لأن إيران أظهرت استعدادها وقدرتها على توجيه ضربات قوية للوجود الأمريكي في المنطقة»، مشيرًا إلى أن واشنطن تمتلك قواعد بسبب تحالفاتها في المنطقة.

وختم روبيو قائلاً: «لقد أظهرت إيران في الماضي أنها مستعدة لمهاجمتنا أو تهديد قواعدنا، ويجب أن تمتلك الولايات المتحدة قوة نارية كافية في المنطقة لضمان عدم ارتكابهم خطأً، وملاحقتنا، وإثارة شيء أكبر».