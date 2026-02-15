قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
المدير العام للهلال السوداني: من الصعب انتقال چان كلود للأهلي .. لهذا السبب
طائرة مُسيّرة للاحتلال تُسقط 4 شهداء شمال قطاع غزة في استهداف خيمة نازحين غربي الفالوجا
تعرّف على غيابات الأهلي قبل مواجهة الجيش الملكي في دوري أبطال أفريقيا
«المندوه»: معتمد جمال مستمر معنا في قيادة الزمالك.. ونعمل على احتواء أزمة محمد عواد
أعلى سعر دولار في البنوك اليوم 15-2-2026
حسام المندوه: بصدد الحصول على أرض بديلة ونحاول إيجاد موارد مالية لنادي الزمالك
«الجماهير زعلانة»| بشير التابعي: مجلس «لبيب».. الأسوأ في تاريخ نادي الزمالك
حكم عمل الرجال في تخصصات الطب لأمراض النساء .. دار الإفتاء ترد
بحضور مصطفى بكري.. «القودة» تطوي 4 سنوات من الثأر بين «آل موسى» و«آل مسلم» في الترامسة بقنا|شاهد
بتقدير من منير فخري لرئيس الوفد .. انتهاء الخلاف بين «البدوى» و«عبدالنور»
مصادر مُقرّبة من الدكتور حسام موافي: بخير ويمارس عمله بصورة طبيعية
كشف لغز العثور على جوال به أجنة داخل برطمانات في المنيا .. التفاصيل الكاملة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

الحسيني أبوقمر: «الكوكي» مستمر في قيادة المصري.. وصعودنا مع الزمالك شرف الكرة المصرية

نبيل الكوكي
نبيل الكوكي
رباب الهواري

أكد الحسيني أبو قمر، نائب رئيس النادي المصري البورسعيدي، أن تأهل الفريق لدور الـ8 ببطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية يُعد خطوة طبيعية، مشددًا على أهمية الفوز على زيسكو يونايتد الذي يحمل دافعًا معنويًا لبناء مستقبل الفريق في المنافسة القارية.

وأضاف “أبو قمر” خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «ستاد المحور» الذي يقدمه الإعلامي خالد الغندور، أن النادي يركز على معالجة الأخطاء التي تظهر أحيانًا في الأداء، مشيرًا إلى أن الفريق يعاني أحيانًا من بطء بعض اللاعبين، مثل قدم توفيق، لكن ذلك لا يؤثر على تركيز الفريق على تحقيق المكاسب.

كما أوضح أن نتيجة مباراة المصري الأخيرة لا تتعلق بمستقبل المدير الفني نبيل الكوكي، مؤكدًا أن التركيز الأساسي ينصب على بطولة الكونفدرالية وتحقيق أهداف النادي فيها.

وأشار إلى أن صعود كل من الزمالك والمصري من مجموعتهما بالكونفدرالية يمثل شرفًا للكرة المصرية، مؤكدًا أن المصري فريق كبير يركز على الفوز وتحقيق الانتصارات بغض النظر عن قوة المنافس أو ظروف المباراة، بما يعكس طموح الإدارة والجهاز الفني في المحافظة على مكانة النادي محليًا وقاريًا.

نبيل الكوكى اخبار الرياضة المصرى البورسعيدي دورى نايل

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مجلس المحافظين

مصادر: حركة محافظين "موسعة" الاثنين وتشمل تغيير 17 محافظا وتعيين 19 نائبا.. تفاصيل

القبض على المتهمين

القبض على 3 متهمين في واقعة العثور على أجنة داخل جوال بالمنيا

حزمة الحماية الاجتماعية

دعم ومساندة وتمكين.. ننشر ملامح الحزمة الاجتماعية الجديدة في رمضان| تفاصيل

العثور على اجنة

وسط ظروف غامضة.. العثور على جوال بداخله أجنة صغار في المنيا

كشف لغز العثور على أجنة داخل جوال

كشف لغز العثور على جوال به أجنة داخل برطمانات في المنيا .. التفاصيل الكاملة

متوسط اسعار الذهب اليوم بمحلات الصاغة في مصر بدون مصنعية

سعر الذهب الآن في مصر عيار 21 مفاجأة

مباراة الزمالك وكايزر تشيفز

مدرب كايزر تشيفز: مشفتش نجم في الزمالك ومحبط للخسارة

انقلاب سيارة بالبحيرة

إنقاذ 13 مليون جنيه من الغرق في انقلاب سيارة نقل أموال بترعة في البحيرة

ترشيحاتنا

أرشيفية

"أنت مقاتل من أجل الحرية".. ماكرون يكرم مظلوم عبدي في مؤتمر ميونخ للأمن

السفير توم باراك

تقرير أمريكي: توم باراك حافظ على تواصل مع إبستين حتى بعد توليه مناصب رسمية

أرشيفية

سفير إسرائيل لدى الأمم المتحدة يصف تركيا بـ«العامل المخلّ بالاستقرار»

بالصور

راندا البحيري عن فوازير شبيك لبيك: هنجسد أدوار شخصيات فنية مشهورة| خاص

راندا البحيري
راندا البحيري
راندا البحيري

إيناس عز الدين تتألق بالأحمر في عيد الحب وتخطف الأنظار بإطلالة مميزة

ايناس عز الدين
ايناس عز الدين
ايناس عز الدين

رمضان 2026 .. راندا البحيري عن مشاركتها فى مسلسل الضحايا: دور مختلف ويحمل طابع الأعمال الأجنبية |خاص

راندا البحيري
راندا البحيري
راندا البحيري

افتتاح 10 مساجد جديدة بتكلفة 59 مليون جنيه بالشرقية استعدادا لشهر رمضان

مسجد
مسجد
مسجد

فيديو

ياسر جلال

بأجواء مبهجة.. ياسر جلال يروج لمسلسله الجديد بـ مين اللي ميحبش مودي

مسلسل صحاب الأرض

اتغير 3 مرات.. صحاب الأرض يثير جدلا في إسرائيل قبل عرضه في رمضان

رامز جلال ليفل الوحش

من 50 إلى 100 ألف دولار في الحلقة الواحدة .. جدل حول أجور برنامج رامز جلال

برايان أرمسترونغ

بسبب انهيار العملات المشفرة .. ملياردير يخسر 10 مليارات دولار من ثروته

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: شهيدة الحب

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: تداعيات ضرب إيران على الشرق الأوسط

د. محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: الشيخ بن بيه وسؤال السِّلم

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: المهدي المنتظر بين الحقيقة والخيال

مجدي أبو زيد

مجدي أبو زيد يكتب: الجامعات الأهلية.. مراجعة شاملة لضمان الجودة والتطوير

المزيد