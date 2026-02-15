الحسيني أبوقمر: «الكوكي» مستمر في قيادة المصري.. وصعودنا مع الزمالك شرف الكرة المصرية

أكد الحسيني أبو قمر، نائب رئيس النادي المصري البورسعيدي، أن تأهل الفريق لدور الـ8 ببطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية يُعد خطوة طبيعية، مشددًا على أهمية الفوز على زيسكو يونايتد الذي يحمل دافعًا معنويًا لبناء مستقبل الفريق في المنافسة القارية.

وأضاف “أبو قمر” خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «ستاد المحور» الذي يقدمه الإعلامي خالد الغندور، أن النادي يركز على معالجة الأخطاء التي تظهر أحيانًا في الأداء، مشيرًا إلى أن الفريق يعاني أحيانًا من بطء بعض اللاعبين، مثل قدم توفيق، لكن ذلك لا يؤثر على تركيز الفريق على تحقيق المكاسب.

كما أوضح أن نتيجة مباراة المصري الأخيرة لا تتعلق بمستقبل المدير الفني نبيل الكوكي، مؤكدًا أن التركيز الأساسي ينصب على بطولة الكونفدرالية وتحقيق أهداف النادي فيها.

وأشار إلى أن صعود كل من الزمالك والمصري من مجموعتهما بالكونفدرالية يمثل شرفًا للكرة المصرية، مؤكدًا أن المصري فريق كبير يركز على الفوز وتحقيق الانتصارات بغض النظر عن قوة المنافس أو ظروف المباراة، بما يعكس طموح الإدارة والجهاز الفني في المحافظة على مكانة النادي محليًا وقاريًا.