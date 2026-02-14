مواجهة حاسمة لـ المصري البورسعيدي في بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية

يستضيف الفريق الأول لكرة القدم بنادي المصري البورسعيدي فريق زيسكو يونايتد الزامبي في السادسة مساء اليوم، السبت، على استاد السويس الجديد ضمن منافسات الجولة السادسة والأخيرة من دور المجموعات ببطولة كأس الكونفدرالية.

ويتصدر كايزر تشيفز المجموعة برصيد 10 نقاط، ويليه الزمالك في المركز الثاني برصيد 8 نقاط، بينما تجمد المصري البورسعيدي في المركز الثالث برصيد 7 نقاط، فيما تذيل زيسكو يونايتد المجموعة برصيد 3 نقاط.

ويأمل فريق المصري البورسعيدي، بقيادة المدير الفني نبيل الكوكي، في تحقيق الفوز في مباراة اليوم ضد نظيره مع تعثر الزمالك أمام كايزر تشيفز في التوقيت ذاتة اليوم ليضمن بطاقة التأهل رسميا.

وفي حال تحقيق كلا الفريقين الفوز مساء اليوم، السبت، يتأهل الزمالك رسميا للدور المقبل، بينما يتساوى المصري وكايزر تشيفز في عدد النقاط، ويتم النظر في المواجهات المباشرة، ويليها عدد الأهداف، بينما ودع زيسكو يونايتد البطولة رسميا.