الاحتلال يفتح النيران على خيام نازحين بمخيم النصيرات في غزة

قال مراسل “القاهرة الإخبارية” يوسف أبو كويك، إن الاعتداءات الإسرائيلية على قطاع غزة متواصلة، مع استمرار الخروقات لاتفاق وقف إطلاق النار في مناطق متفرقة من القطاع.

وأوضح أن منطقة جنوب شرق حي الزيتون، وتحديداً مفترق الكويت، تشهد منذ 48 ساعة تقدماً لآليات الجيش الإسرائيلي مع إطلاق نار متقطع، ما حال دون عبور السيارات والمواطنين على طول شارع صلاح الدين، خشية إصابتهم المباشرة.

وأضاف أبو كويك، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي رعد عبد المجيد، على شاشة "القاهرة الإخبارية"، أن رجلاً مسناً وفتاة أُصيبا صباح اليوم جراء إطلاق قوات الاحتلال النار باتجاه خيام النازحين في المنطقة الواقعة غرب شارع صلاح الدين، في المنطقة الشمالية الشرقية لمخيم السيارات، والقريبة من منطقة المغراقة، مشيراً إلى أن الجيش الإسرائيلي بات يطلق نيرانه الرشاشة نحو المناطق الغربية، ولم يعد الأمر مقتصراً على استهداف من يزعم أنهم يقتربون مما يُعرف بالخط الأصفر شرق القطاع.

ولفت مراسل “القاهرة الإخبارية” إلى أن الجيش نفذ عملية نسف في المنطقة الشرقية لمحافظة خان يونس، فيما تواصل الرافعات العسكرية التي أقامها داخل مواقعه المستحدثة شرق خان يونس إطلاق النار بين الحين والآخر باتجاه شارع صلاح الدين ووسط المدينة، ما أدى إلى إصابة مواطنين جرى نقلهما إلى مشفى ناصر في خان يونس، كما أن الزوارق الحربية الإسرائيلية واصلت إطلاق النار صوب مراكب الصيادين، ومنعتهم من ممارسة مهنتهم في ظل الفقر الذي يعانيه معظمهم، مع حظر دخول البحر لمسافات محدودة.

كما لفت إلى استمرار إطلاق النار في المنطقة الشمالية الغربية من مدينة غزة، المعروفة بمنطقة السودانية، دون تسجيل إصابات أو اعتقالات، رغم تعرض الصيادين للملاحقة بين الحين والآخر، كما ذكر أن الواقع الإنساني يزداد تعقيداً، إذ حذرت وزارة الصحة في غزة من خطر توقف بعض المرافق الصحية عن العمل بسبب نفاد قطع الغيار الخاصة بالمولدات الكهربائية، لا سيما في مستشفى الأقصى وسط القطاع.

