رئيس تضامن النواب: حزمة الحماية الاجتماعية تعزز شبكة الأمان قبل رمضان

أكدت النائبة راندا مصطفى، رئيس لجنة التضامن الاجتماعي بمجلس النواب أن إطلاق الحكومة لحزمة حماية اجتماعية قبل حلول شهر رمضان يعكس توجهًا واضحًا نحو تعزيز شبكة الأمان الاجتماعي للفئات الأولى بالرعاية، لاسيما في ظل التحديات الاقتصادية الراهنة.

وأوضحت" مصطفى" في تصريح خاص لموقع" صدى البلد" أن الدعم النقدي المباشر يمثل آلية سريعة وفعّالة للوصول إلى المستحقين، بما يساهم في تلبية احتياجاتهم الأساسية خلال الشهر الكريم وعيد الفطر، ويحد من الضغوط المعيشية التي تتزايد خلال المواسم.

وأضافت عضو البرلمان أن نجاح الحزمة يرتبط بضمان دقة قواعد البيانات وسرعة الصرف ووصول الدعم إلى مستحقيه دون تعقيدات، مؤكدة أن استمرار مثل هذه الإجراءات يعكس التزام الدولة بحماية الفئات الأكثر احتياجًا وتعزيز العدالة الاجتماعية .

جاء ذلك بعد أن اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، وأحمد كجوك وزير المالية.

وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن الرئيس اطلع خلال الاجتماع على حزمة جديدة للحماية الاجتماعية تستهدف دعم الفئات الأولى بالرعاية والأقل دخلاً، وذلك بالتزامن مع حلول شهر رمضان المبارك.

ووجّه الرئيس الحكومة بالإعلان عن هذه الحزمة وبدء تطبيقها قبل بداية الشهر الكريم، بحيث تكون في صورة دعم نقدي مباشر للفئات المستحقة لمساندتها بمناسبة شهر رمضان وعيد الفطر.

كما وجّه الرئيس بأهمية صرف مرتبات شهر فبراير الجاري لموظفي الدولة خلال الأسبوع الحالي وقبل حلول الشهر الفضيل.