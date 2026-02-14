نائب: توجيهات الرئيس بحزمة جديدة للحماية الاجتماعية ترسخ مفهوم الدولة الراعية للمواطن

أكد مجاهد نصار عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب، أن الاجتماع الذي عقده الرئيس عبد الفتاح السيسي مع رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية يعكس بوضوح إدارة واعية لملف دعم المواطن، تقوم على الجمع بين الاستجابة العاجلة للاحتياجات الاجتماعية، واستكمال مسار الإصلاح الاقتصادي بشكل متوازن ومسؤول.

وأوضح نصار في تصريح صحفي له اليوم. أن توجيه الرئيس بسرعة الإعلان عن حزمة جديدة للحماية الاجتماعية وصرفها قبل شهر رمضان في صورة دعم نقدي مباشر، يؤكد أن الدولة تتحرك بمنطق استباقي يضع الفئات الأولى بالرعاية في مقدمة الاهتمام، خاصة في المواسم التي تتزايد فيها الأعباء المعيشية، مشيرًا إلى أن صرف مرتبات شهر فبراير مبكرًا يعكس حسًا إنسانيًا وحرصًا على استقرار الأسر المصرية.

وأضاف عضو مجلس النواب. أن أهمية التوجيهات لا تقتصر على الدعم النقدي فقط، بل تمتد إلى استكمال مشروعات المرحلة الأولى من مبادرة حياة كريمة، ودعم قطاع الصحة وعلاج قوائم الانتظار، بما يعكس رؤية شاملة للحماية الاجتماعية ترتكز على تحسين جودة الحياة وليس مجرد تقديم إعانات مؤقتة.

وأشار النائب مجاهد نصار. إلى أن تناول الاجتماع لملفات زيادة دخول العاملين، والإصلاحات الضريبية، ودعم الصناعة الوطنية، يعكس رسالة واضحة بأن الدولة تسعى لحماية المواطن في الحاضر، وفي الوقت نفسه تبني اقتصادًا أكثر صلابة وقدرة على جذب الاستثمار وتوفير فرص العمل، مؤكدًا أن هذه التوجيهات تجسد مفهوم الدولة التي تتحمل مسؤوليتها الكاملة تجاه مواطنيها.