الذهب والفضة.. على جمعة يوضح نصاب زكاة الأثمان
لمرضي السكر .. الصحة تنصح: افطر فوراً وأكسر الصيام في هذه الحالة
توروب : الأهلي حسم الصعود لدوري الأبطال.. ومتشوق لرؤية جماهير الفريق
حذف المقطع من المواقع.. منع تداول فيديو إجبار شاب على ارتداء ملابس نسائية
توروب يكشف عن موقفه بشأن مشاركة إمام عاشور في مباراة الجيش الملكي
رمضان 2026 .. نصائح مهمة من الصحة لصيام آمن
دعونا نتعلم من أخطاء الماضي.. ماذا قال توروب عن أزمة إمام عاشور؟
80 ألف متظاهر يحتشدون في ميونيخ رفضا للنظام الإيراني بالتزامن مع مؤتمر الأمن
وزير الخارجية السوري: نسعى لمحاسبة الأسد من خلال الجنائية الدولية
الأعلى للإعلام يمنع تداول محتوى مصور لواقعة تسىء لكرامة أحد الشباب
بـ الحنطور.. صفحة ليفربول تعلق على مواجهة برايتون الليلة
كامل الوزير يفتتح محطة الحاويات تحيا مصر بميناء دمياط
إلهام أبو الفتح
إلهام أبو الفتح
طه جبريل
طه جبريل
برلمان

نائب: توجيهات الرئيس بحزمة جديدة للحماية الاجتماعية ترسخ مفهوم الدولة الراعية للمواطن

مجاهد نصار عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب
مجاهد نصار عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب
فريدة محمد

أكد مجاهد نصار عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب، أن الاجتماع الذي عقده الرئيس عبد الفتاح السيسي مع رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية يعكس بوضوح إدارة واعية لملف دعم المواطن، تقوم على الجمع بين الاستجابة العاجلة للاحتياجات الاجتماعية، واستكمال مسار الإصلاح الاقتصادي بشكل متوازن ومسؤول.

وأوضح نصار في تصريح صحفي له اليوم. أن توجيه الرئيس بسرعة الإعلان عن حزمة جديدة للحماية الاجتماعية وصرفها قبل شهر رمضان في صورة دعم نقدي مباشر، يؤكد أن الدولة تتحرك بمنطق استباقي يضع الفئات الأولى بالرعاية في مقدمة الاهتمام، خاصة في المواسم التي تتزايد فيها الأعباء المعيشية، مشيرًا إلى أن صرف مرتبات شهر فبراير مبكرًا يعكس حسًا إنسانيًا وحرصًا على استقرار الأسر المصرية.

وأضاف عضو مجلس النواب. أن أهمية التوجيهات لا تقتصر على الدعم النقدي فقط، بل تمتد إلى استكمال مشروعات المرحلة الأولى من مبادرة حياة كريمة، ودعم قطاع الصحة وعلاج قوائم الانتظار، بما يعكس رؤية شاملة للحماية الاجتماعية ترتكز على تحسين جودة الحياة وليس مجرد تقديم إعانات مؤقتة.

وأشار النائب مجاهد نصار. إلى أن تناول الاجتماع لملفات زيادة دخول العاملين، والإصلاحات الضريبية، ودعم الصناعة الوطنية، يعكس رسالة واضحة بأن الدولة تسعى لحماية المواطن في الحاضر، وفي الوقت نفسه تبني اقتصادًا أكثر صلابة وقدرة على جذب الاستثمار وتوفير فرص العمل، مؤكدًا أن هذه التوجيهات تجسد مفهوم الدولة التي تتحمل مسؤوليتها الكاملة تجاه مواطنيها.

الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس مجلس الوزراء وزير المالية الإصلاح الاقتصادي الفئات الأولى بالرعاية

الأرصاد الجوية

حالة الطقس اليوم السبت.. زيادة شدة الرياح والأتربة وتدهور الرؤية

ارشيفية

جريمة تحت الماء.. ترعة في المساندة تفضح قاتـ.ل شاب بـ العياط

اسلام بعد خروجه

فوضت أمري ليك يارب.. إسلام ضحية الملابس النسائية في بنها يتحدث عن الواقعة

أسعار الدواجن

قبل رمضان بأيام.. تحديث جديد فى أسعار الدواجن اليوم السبت 14 فبراير

التوقيت الصيفي

التوقيت الصيفي 2026.. هل سيكون قبل رمضان؟

سعر الذهب

سعر الذهب اليوم السبت 14-2-2026 | كل الأعيرة والجنيه

الزوج المتهم في الواقعة

زوج ينهي حياة زوجته بـ15طعنة لخلافات أسرية بالمحلة ويفر هاربا من البيت |صور

مصرع طالب في المنوفية

مصرع طالب صدمه قطار أثناء عبوره شريط السكة الحديد في المنوفية

نشرة المرأة والمنوعات

نشرة المرأة والمنوعات| نصائح لكبار السن والأطفال خلال التقلبات الجوية.. أفضل وقت لتناول الحلوى دون رفع سكر الدم

تغييرات جوية

نصائح لكبار السن والأطفال خلال التقلبات الجوية

ارز بالخلطة

طريقة عمل أرز بالخلطة.. وصفة شرقية بطعم المطاعم في منزلك

بالصور

ما هي فوائد الزبادي للأطفال ؟ .. ومتى يمكن تقديمه لهم

فوائد الزبادي للأطفال

كسر الصيام بالتمر.. فئات ممنوعة من الإفطار عليه

لماذا يُنصح بكسر الصيام على التمر؟

بإجمالي 1.3 كم.. محافظ الشرقية يتفقد أعمال رصف الشوارع الداخلية بالقنايات

رصف طريق

بقرار عاجل.. الصين تحل مشاكل شاشات اللمس والأزرار في السيارات

الأزرار والشاشات

فيديو

الفراولة

حقيقة فيديو إلقاء الفراولة في الشوارع.. نقيب الفلاحين يكشف التفاصيل

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: الشيخ بن بيه وسؤال السِّلم

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: المهدي المنتظر بين الحقيقة والخيال

مجدي أبو زيد

مجدي أبو زيد يكتب: الجامعات الأهلية.. مراجعة شاملة لضمان الجودة والتطوير

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب: الإمام الأريب.. منارة الاعتدال في عالم تتقاذفه أمواج الفتن والجور

