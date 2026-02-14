مدرب باريس سان جيرمان: ثلاثية رين هزت ثقتنا

أكد الإسباني لويس إنريكي، مدرب فريق باريس سان جيرمان الفرنسي، أن فريقه بحاجة إلى تحسين الأداء بعد الخسارة الثقيلة 1-3 أمام رين في الدوري الفرنسي، الجمعة.

وفي تصريحات نشرت على الموقع الرسمي للنادي، أوضح إنريكي: «من الصعب تقديم تحليل دقيق للقاء، فقد سيطرنا على الشوط الأول وخلقنا العديد من الفرص، لكننا سجلنا هدفًا واحدًا فقط. في المقابل، أحرز رين ثلاثة أهداف رغم خلقه فرصًا أقل بكثير، وبالنظر إلى كفاءتهم، فهم استحقوا الفوز».

وأضاف المدرب الإسباني: «نحن بحاجة لتحسين الأداء، والنتيجة مؤثرة على ثقة الفريق، بينما منحنا المنافس شعورًا بالقدرة على الفوز، ما يزيد من صعوبة المواجهات المقبلة».

من جانبه، أقر عثمان ديمبلي لاعب الفريق بأن إهدار الفرص كان سببًا رئيسيًا في الخسارة، مشيرًا: «أضعنا العديد من الفرص التي كان من الممكن أن تمنحنا التعادل، وأعتقد أن رين استحق الفوز».

ويستعد باريس سان جيرمان لمواجهة موناكو، الثلاثاء المقبل، في ذهاب الملحق المؤهل لدور الـ16 بدوري أبطال أوروبا، حيث أكد ديمبلي أن المهمة لن تكون سهلة خارج ملعبهم، مؤكدًا أن الفريق سيبذل كل ما في وسعه لتحقيق الفوز بعد الخسارة الأخيرة.