توقعات هوجربيتس في محلها!.. زلــ.زال قوي يضرب هذه الدولة
صنداونز يحسم بطاقة العبور ويسقط مولودية الجزائر بثنائية في ختام مجموعات أبطال أفريقيا
سعر الدولار مساء اليوم 14-2-2026.. استقرار مستمر
بالقوة الضاربة.. تشكيل الزمالك لمواجهة كايزر تشيفز في الكونفدرالية
الهلال يحسم التأهل والصدارة بالفوز على سانت إيلوا لوبوبو في دوري أبطال أفريقيا
مصادر: حركة محافظين "موسعة" الاثنين وتشمل تغيير 17 محافظا وتعيين 19 نائبا.. تفاصيل
مواعيد الصلاة في رمضان 2026 وإمساكية الإفطار والسحور
انقسامات حادة .. المفوضية الأوروبية: إنفاق أوروبا الدفاعي ارتفع 80% خلال 2025
بعد العاصفة الترابية والأجواء الحارة.. اعرف درجة الحرارة أول يوم رمضان
لجنة التجمع في الشرقية تتحدي رئيس الحزب : قراراتك والعدم سواء.. مستند
17 فبراير قرعة ربع نهائي دوري الأبطال والكونفدرالية الأفريقية
مدرب باريس سان جيرمان: ثلاثية رين هزت ثقتنا
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
مدرب باريس سان جيرمان: ثلاثية رين هزت ثقتنا

لويس إنريكي
لويس إنريكي
إسراء أشرف

أكد الإسباني لويس إنريكي، مدرب فريق باريس سان جيرمان الفرنسي، أن فريقه بحاجة إلى تحسين الأداء بعد الخسارة الثقيلة 1-3 أمام رين في الدوري الفرنسي، الجمعة.

وفي تصريحات نشرت على الموقع الرسمي للنادي، أوضح إنريكي: «من الصعب تقديم تحليل دقيق للقاء، فقد سيطرنا على الشوط الأول وخلقنا العديد من الفرص، لكننا سجلنا هدفًا واحدًا فقط. في المقابل، أحرز رين ثلاثة أهداف رغم خلقه فرصًا أقل بكثير، وبالنظر إلى كفاءتهم، فهم استحقوا الفوز».

وأضاف المدرب الإسباني: «نحن بحاجة لتحسين الأداء، والنتيجة مؤثرة على ثقة الفريق، بينما منحنا المنافس شعورًا بالقدرة على الفوز، ما يزيد من صعوبة المواجهات المقبلة».

من جانبه، أقر عثمان ديمبلي لاعب الفريق بأن إهدار الفرص كان سببًا رئيسيًا في الخسارة، مشيرًا: «أضعنا العديد من الفرص التي كان من الممكن أن تمنحنا التعادل، وأعتقد أن رين استحق الفوز».

ويستعد باريس سان جيرمان لمواجهة موناكو، الثلاثاء المقبل، في ذهاب الملحق المؤهل لدور الـ16 بدوري أبطال أوروبا، حيث أكد ديمبلي أن المهمة لن تكون سهلة خارج ملعبهم، مؤكدًا أن الفريق سيبذل كل ما في وسعه لتحقيق الفوز بعد الخسارة الأخيرة.

