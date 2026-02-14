قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
محافظات

بعد ادعاء تحويل مسجد لثلاجة بطاطس.. المُلاك: ملكية شخصية وغير تابع للأوقاف.. القصة كاملة

مروة فاضل

تسود حالة من الجدل بين أهالي قرية بهناي بمركز الباجور في محافظة المنوفية عقب ادعاء تحويل مسجد بالقرية إلي زاوية صغيرة لاستغلال باقي المساحة ثلاجة بطاطس. 

وأكد أهالي القرية، أن المسجد تم بناؤه منذ أكثر من 15 عاما علي مساحة 400 متر وتم استغلال مساحة 200 متر كعمل مسجد ومصلي للسيدات وكان يخدم جميع أهالي القرية. 

وأضاف الأهالي، أن المسجد كان يتوافد عليه الأهالي لاداء الصلوات الخمس بينما يتم صلاة الجمعة في مسجد آخر. 

وأوضح الأهالي أنهم فوجئوا بغلق المسجد من أجل تحويله إلي ثلاجة بطاطس وعمل زاوية صغيرة حوالي ٥٠ مترا للصلاة فيها. 

فيما أكد شقيق صاحب المسجد، أن شقيقه طبيب قلب حاصل علي الجنسية الأمريكية ويقيم في القاهرة وقام ببناء المسجد لوجه الله منذ سنوات والمسجد ملكيتهم الشخصية و ليس ملك للأوقاف ولا يتبع الوزارة ولا تقام به صلاة الجمعة وإنما الفروض فقط. 

وأضاف أن المسجد يصلي به عدد قليل جدا من الأهالي لوجود مسجد آخر علي بعد 100 متر. 

وتابع أن شقيقه أراد البناء والحصول علي ترخيص للبناء فوق المسجد ولكن إدارة التراخيص طلبت منه تغيير معالم المسجد لكي يتمكن من الحصول علي ترخيص. 

وأضاف قائلا “ قالولي غير معالم المسجد علشان تأخد ترخيص بناء فقفلنا الشبابيك وعملنا زاوية صغيرة 75 مترا لكي نتمكن من البناء وذلك لإقامة مستوصف خيري للأهالي ”.

وأوضح شقيق مالك المسجد، أن شقيقه طبيب قلب ولا يلزمه عمل ثلاجة بطاطس، مؤكدا أنه تبرع وقام ببناء المسجد وتكلف بفرشه منذ إقامته .

وأكد أنه سيتم إعادة فتح المسجد مرة أخري كحالته الطبيعية كما كان عليه بعد الحصول علي ترخيص البناء. 

فيما أكد مصدر بمديرية أوقاف المنوفية أن المسجد يتبع الأهالي وليس وزارة الأوقاف وإنما يخضع للإشراف علي الشعائر الدينية ولا تقام به صلاة الجمعة فهو ملكية شخصية. 

محافظة المنوفية المنوفية اخبار محافظة المنوفية مسجد الباجور

سرطان القولون والمستقيم.. أعراض يجب الانتباه إليها وطرق الوقاية

ما أعراض نقص فيتامين د في الجسم؟.. أحترس منها

ما هي فوائد الزبادي للأطفال ؟ .. ومتى يمكن تقديمه لهم

كسر الصيام بالتمر.. فئات ممنوعة من الإفطار عليه

