محافظات

تحويل مسجد إلى ثلاجة بطاطس يثير غضب أهالي المنوفية.. والأوقاف ترد

مروة فاضل

شهدت قرية بهناي بمركز الباجور في محافظة المنوفية واقعة جدل بين صاحب مسجد وأهالي القرية بعد قيام صاحب مسجد بإغلاقه لعمل زاوية صغيرة واستغلال المساحة الأخري لعمل ثلاجة بطاطس. 

وأكد الأهالي أنهم فوجئوا بصاحب المسجد يقوم بإغلاق المسجد بعمل بوابة وفتح جزء بسيط لعمل زاوية صغيرة للصلاة واستغلال باقي المسجد لعمل ثلاجة بطاطس. 

وأكد مصدر بمديرية الأوقاف، أن المسجد ليس تابعا لوزارة الأوقاف ولا تقام به صلاة الجمعة وإنما يتم الصلاة فيه للفروض فقط. 

وأضاف المصدر أن المسجد يخضع لإشراف الأوقاف ولكنه أهالي ويحق لصاحبه أن يفعل به ما يشاء لأنه ملكية خاصة. 

فيما انتقلت قوة من مركز مدينه الباجور لفحص شكوي الأهالي حيث سيتم إعادة فتح النوافذ التي تم إغلاقه لمخالفته تصاريح البناء. 

وأكد مصدر بمركز الباجور، أنه سيتم مراجعة التراخيص والاحتياطات اللازمة للمسجد. 

https://youtube.com/shorts/FYneMcpRKVY

محافظة المنوفية المنوفية أخبار محافظة المنوفية الباجور مسجد

ترشيحاتنا

رصف طريق
الأزرار والشاشات
ماذا يقول العلم عن الزبادي وفقدان الوزن؟
مازدا
