80 ألف متظاهر يحتشدون في ميونيخ رفضا للنظام الإيراني بالتزامن مع مؤتمر الأمن

تظاهر قرابة 80 ألف شخص في مدينة ميونيخ الألمانية، احتجاجا على النظام الإيراني، وفق ما أعلنت الشرطة المحلية.



وجاءت التظاهرة بالتزامن مع انعقاد مؤتمر ميونيخ للأمن، الذي يستقطب سنويا قادة ومسؤولين من مختلف دول العالم لبحث أبرز القضايا الأمنية والسياسية الدولية.



وبحسب ما أوردته وكالة فرانس برس، شهدت المدينة انتشارا أمنيا مكثفا لتأمين الفعاليات والمشاركين، في ظل الحشود الكبيرة التي احتشدت للتعبير عن رفضها لسياسات طهران.

من جانب آخر، قال وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو لبلومبرج إن الرئيس دونالد ترامب يفضل التوصل إلى اتفاق مع إيران رغم صعوبة ذلك.

وأضاف الوزير الأمريكي لبلومبرج: “ويتكوف وكوشنر لديهما اجتماعات مرتقبة قريبا لمعرفة ما إذا كان بالإمكان إحراز تقدم مع إيران”.

وأشار إلى أن “الرئيس ترامب يفضل دائما إنهاء المشكلات عبر اتفاق وسيمنح فرصة مجددا لمعرفة إذا كان ذلك سينجح.. لكن لن يسمح لإيران بامتلاك سلاح نووي لأنه تهديد لنا ولأوروبا وللأمن العالمي والمنطقة بأسرها".