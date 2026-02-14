لقطات من ستاد هيئة قناة السويس قبل مواجهة الزمالك وكايزر تشيفز في الكونفدرالية

شارك الإعلامي أمير هشام لقطات من ستاد هيئة قناة السويس مواجهة الزمالك وكايزر تشيفز في كأس الكونفدرالية.

مواجهة الزمالك وكايزر تشيفز

وكتب أمير هشام عبر صفحته علي موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك:" ستاد هيئة قناة السويس على أتم الاستعداد قبل مواجهة الزمالك وكايزر تشيفز في كأس الكونفدرالية ".

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة المدير الفني معتمد جمال لمباراة مثيرة مع نظيره كايزر تشيفز في السادسة مساء اليوم السبت علي استاد هيئة قناة السويس ضمن منافسات الجولة السادسة من بطولة كأس الكونفدرالية.

ويتربع كايزر تشيفز صدارة المجموعة الرابعة برصيد 10 نقاط جمعهم من خمس مباريات وفاز في 3 مباريات وتعادل في مباراة وخسر لقاء وحيد يليه الزمالك في المركز الثاني برصيد 8 نقاط جمعهم من نفس عدد مباريات غريمه وفاز في 2 وتعادل في 2 بينما خسر لقاء وحيد.

وتجمد رصيد المصري في المركز الثالث برصيد 7 نقاط جمعهم من 5 مباريات حيث فاز في مبارتين وتعادل في لقاء وحيد بينما خسر في مبارتين فيما تذيل زيسكو الزامبي المجموعة برصيد 3 نقاط جمعهم من 5 مباريات وفاز في مباراة بينما تعادل في 2 وخسر لقائيين.