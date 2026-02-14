تأهل الهلال السوداني وصن دوانز الجنوب إفريقي إلى ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا

تأهل الهلال السوداني إلى الدور الربع النهائي بمسابقة دوري أبطال إفريقيا لكرة القدم عقب فوز على نظيره سانت أيلو لوبوبو الكونغولي بهدف نظيف في مباراة جمعتهما، اليوم السبت، على ملعب أماهورو في رواندا، في الجولة السادسة والأخيرة بالمجموعة الثالثة بالمسابقة القارية.

سجل هدف الهلال اللاعب ستيفن إيبويلا في الدقيقة 26.

صن دوانز يهزم مولودية الجزائر

وفي مباراة أقيمت بنفس التوقيت والجولة والمجموعة، فاز صن دوانز الجنوب إفريقي على ضيفه مولودية الجزائر بثنائية نظيفة عن طريق برايان مونيز في الدقيقتين 6 و64.

وبهذه النتائج، تأهل الهلال السوداني إلى الدور الربع النهائي كأول مجموعته؛ بعد أن ارتفع رصيده إلى 11 نقطة، كما تأهل صن دوانز أيضا إلى الدور ذاته؛ بعد أن ارتفع رصيده إلى 9 نقاط في المركز الثاني.

فيما ودع مولودية الجزائر، المسابقة؛ بعد أن تجمد رصيده عند 7 نقاط في المركز الثالث، ومعه سانت أيلو لوبوبو الكونغولي؛ بعد أن تجمد رصيده عند 5 نقاط في المركز الرابع والأخير.