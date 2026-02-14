قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
إنقاذ 13 مليون جنيه من الغرق في انقلاب سيارة نقل أموال بترعة في البحيرة
30 دقيقة.. تعادل سلبي بين الزمالك وكايزر تشيفز في الكونفدرالية| صور
القانون حسم الأمر.. هل يجوز إخلاء شقق الإيجار القديم قبل 7 سنوات؟
رئيس وزراء المجر يرد على زيلينسكي: أوكرانيا لن تنضم للاتحاد الأوروبي
وزير الخارجية: التعاون والتكامل بشأن نهر النيل يحقق المنفعة المشتركة والمصالح المتبادلة
تأهل الهلال السوداني وصن دوانز الجنوب إفريقي إلى ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا
الإسكان الاجتماعي يضع قواعد حاسمة لحماية حقوق مستحقي الدعم بالقانون
خبير: تدخل سموتريتش وكاتس يعكس توجه إسرائيلي لإخضاع الضفة للسيطرة اليهودية
طقس الأسبوع.. رياح مثيرة للرمال والأتربة وانخفاض 6 درجات حرارة
لأول مرة| دورة رمضانية للمصريين في السعودية
حماية المنافسة: إحالة متهمين للمحاكمة الجنائية في ممارسات احتكارية بسوق الدواجن
توافق مصري - بورندي على تعزيز السلم والأمن والتنمية في القارة الأفريقية
تأهل الهلال السوداني وصن دوانز الجنوب إفريقي إلى ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا

تأهل الهلال السوداني إلى الدور الربع النهائي بمسابقة دوري أبطال إفريقيا لكرة القدم عقب فوز على نظيره سانت أيلو لوبوبو الكونغولي بهدف نظيف في مباراة جمعتهما، اليوم السبت، على ملعب أماهورو في رواندا، في الجولة السادسة والأخيرة بالمجموعة الثالثة بالمسابقة القارية.

سجل هدف الهلال اللاعب ستيفن إيبويلا في الدقيقة 26.

صن دوانز يهزم مولودية الجزائر

وفي مباراة أقيمت بنفس التوقيت والجولة والمجموعة، فاز صن دوانز الجنوب إفريقي على ضيفه مولودية الجزائر بثنائية نظيفة عن طريق برايان مونيز في الدقيقتين 6 و64.

وبهذه النتائج، تأهل الهلال السوداني إلى الدور الربع النهائي كأول مجموعته؛ بعد أن ارتفع رصيده إلى 11 نقطة، كما تأهل صن دوانز أيضا إلى الدور ذاته؛ بعد أن ارتفع رصيده إلى 9 نقاط في المركز الثاني.

فيما ودع مولودية الجزائر، المسابقة؛ بعد أن تجمد رصيده عند 7 نقاط في المركز الثالث، ومعه سانت أيلو لوبوبو الكونغولي؛ بعد أن تجمد رصيده عند 5 نقاط في المركز الرابع والأخير.

سرطان القولون والمستقيم.. أعراض يجب الانتباه إليها وطرق الوقاية

أعراض سرطان القولون والمستقيم

ما أعراض نقص فيتامين د في الجسم؟.. أحترس منها

أعراض نقص فيتامين د في الجسم

ما هي فوائد الزبادي للأطفال ؟ .. ومتى يمكن تقديمه لهم

فوائد الزبادي للأطفال

كسر الصيام بالتمر.. فئات ممنوعة من الإفطار عليه

لماذا يُنصح بكسر الصيام على التمر؟

