جهود أمنية مكثفة لكشف لغز العثور على جوال به عدد من الأجنة بالمنيا.. تفاصيل

تكثف الأجهزة الأمنية بالمنيا، من تحرياتها لكشف غموض العثور على جوال به عدد من الأجنّة لأطفال، ملقاه على حافة مصرف قمامة داخل أحد الأجولة بمنطقه حي جنوب المدينه.

وبدأت الأجهزة الأمنية في أخذ أقوال عدداً من الأهالي بالمنطقة، وفحص الكاميرات، للتوصل لهوية الشخص الذي ألقى الجوال .

فقد تلقت كانت الأجهزة الأمنية بالمنيا، إخطاراً من أهالي منطقة كدوان جنوب مدينة المنيا ، بالعثور على جوال به أجنة غير مكتملة لأطفال ملقاه بجوار مصرف قمامة.

فحص الأجنة

انتقلت الإسعاف والأجهزة الأمنية لموقع الحادث، وتم التحفظ على الأجنّة، ونقلها إلى إحدى المستشفيات لحين فحصها والتأكد من كونها لانثي واحدة أم أكثر من انثي.

تحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق، وتكثف إدارة البحث الجنائي جهودها لكشف الملابسات.