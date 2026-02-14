إشادة قوية من إسلام صادق بتأهل الزمالك والمصري لربع النهائي

أشاد الإعلامي إسلام صادق بتأهل الزمالك والمصري إلى دور ربع نهائي بطولة الكونفيدرالية الإفريقية، مؤكدًا أن الفريقين شرفا الكرة المصرية بعد الأداء القوي الذي قدماه خلال دور المجموعات.

الزمالك

وكتب اسلام صادق عبر حسابه على فيس بوك “الزمالك والمصري يشرفان الكرة المصرية ويتأهلا إلى دور ربع نهائي الكونفيدرالية رغم الصعوبات التي يعاني منها الأبيض والمشاكل الفنية التي يواجهها الفريق البورسعيدي”.

جاء تشكيل الزمالك كالتالي:

حراسة المرمى : مهدي سليمان.

خط الدفاع: أحمد عبد الرحيم "إيشو" – محمود حمدي "الونش" – حسام عبد المجيد – محمد إبراهيم.

خط الوسط : محمد إسماعيل – محمد شحاتة – أحمد شريف.

خط الهجوم : عدي الدباغ – ناصر منسي – خوان بيزيرا.

ويتواجد على مقاعد البدلاء، محمود الشناوي وعمر جابر والسيد أسامة وأحمد خضري ومحمد السيد وعبد الله السعيد وأحمد حمدي وشيكو بانزا وسيف الجزيري.

ترتيب مجموعة الزمالك في الكونفدرالية

1- الزمالك 11 نقطة

2- المصري 10 نقاط

3- كايزر تشيفز 10 نقاط

4- زيسكو 3 نقاط

وتأهل المصري البورسعيدي فى نفس المجموعة على حساب كايزر تشفيز، بعد التعادل في رصيد النقاط، بفضل فارق الأهداف، خاصة أنهما تساويا في المواجهات المباشرة؛ إذ فاز كل فريق على الآخر بنتيجة 2 - 1.

ويملك المصري فارق أهداف (+2 هدفين) بعد تسجيل 9 أهداف، واستقبال 7، في حين لدى كايزر تشيفز فارق أهداف (+هدف واحد)، بتسجيل 7 أهداف واستقبال 6.