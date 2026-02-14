دوري أبطال أفريقيا.. بيراميدز يقلب الطاولة على باور ديناموز 2-1 في الشوط الأول

قلب بيراميدز الطاولة علي باور ديناموز ويحول تأخره الي التقدم بهدفين مقابل هدف، في المباراة التي تجمع الفريقين حاليا علي ملعب إستاد الدفاع الجوي في ختام دور المجموعات ضمن منافسات دوري أبطال إفريقيا.

وأفتتح باور ديناموز التهديف في الدقيقة 19، عن طريق موسي شوما، ثم أدرك بيراميدز هدف التعادل في الدقيقة 27، عن طريق مصطفي زيكو.

وأضاف بيراميدز الهدف الثاني في الدقيقة 34، عن طريق يوسف أوباما.

وجاء التشكيل على النحو التالي:

حراسة المرمى: محمود جاد

خط الدفاع: أحمد توفيق - أسامة جلال - أحمد سامي - أحمد عاطف قطة

خط الوسط: حامد حمدان - مصطفى زيكو - إيفرتون داسيلفا - عودة فاخوري - يوسف أوباما

خط الهجوم: فيستون ماييلي

ويتواجد على مقاعد البدلاء:

أحمد الشناوي- يوسف شيكا - مهند لاشين - ناصر ماهر - وليد الكرتي - باسكال فيري - دودو الجباس - محمود زلاكة. مروان حمدي.