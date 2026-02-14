قناة مفتوحة لنقل مباراة الزمالك وكايزر تشيفز في الكونفدرالية.. تعرف عليها

يتساءل عشاق وجماهير الفارس الأبيض عن القنوات المجانية الناقلة لمباراة الزمالك وكايزر تشيفز في إطار منافسات الجولة الأخيرة من دور مجموعات بطولة كأس الكونفيدرالية الأفريقية.

الجدير بالذكر أن مباراة الزمالك وكايزر تشيفز تحمل طابع النهائي المبكر، خاصة وأن الفائز سيضمن بنسبة كبيرة العبور إلى الدور ربع النهائي بل وصدارة المجموعة.

موعد مباراة الزمالك وكايزر تشيفز

يلتقى الفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك مع كايزر تشيفز، اليوم السبت بالجولة السادسة من دور المجموعات ببطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

من المقرر أن تقام مباراة الزمالك مع كايزر تشيفز، في السادسة من مساء اليوم السبت، على ستاد هيئة قناة السويس بالاسماعيلية.

يتكون طاقم التحكيم للمباراة الذي تم اختياره من السودان من جانب الاتحاد الأفريقى، كل من محمود علي محمود حكم ساحة، ويعاونه كل من محمد عبد الله إبراهيم وعمر حامد محمد مساعدين وعمرو إسماعيل السيد حكم رابع، واختار كاف الجيبوتي محمد مؤمن علي مراقبًا عامًا على المباراة، في حين يراقب الحكام محمد قزاز من المغرب.

ما فرص تأهل الزمالك؟

خسارة الزمالك في الجولة السابقة أمام زيسكو يونايتد بهدف دون رد وضعت الفريق تحت ضغط كبير قبل الجولة الختامية، بينما استفاد كايزر تشيفز من فوزه على المصري البورسعيدي بنتيجة 2-1 ليعتلي صدارة الترتيب.

ويتواجد الزمالك في المركز الثاني برصيد 8 نقاط، بفارق نقطتين عن المتصدر كايزر تشيفز صاحب الـ10 نقاط، بينما تضم المجموعة أيضًا المصري البورسعيدي وزيسكو يونايتد الزامبي، ما يجعل حسابات الجولة الأخيرة مفتوحة على جميع الاحتمالات.

ويدخل الزمالك المباراة بشعار “لا بديل عن الفوز”، إذ أن الانتصار على كايزر تشيفز يمنحه بطاقة التأهل رسميًا إلى دور الثمانية، وربما يمنحه صدارة المجموعة حسب نتائج المواجهات الأخرى.

أما في حال التعادل أو الخسارة، فستتعقد حسابات التأهل، وقد ينتظر الفريق نتائج الفرق الأخرى في المجموعة، خاصة مع تقارب النقاط بين أصحاب المراكز المتقدمة.

قناة مجانية لنقل مباراة الزمالك وكايزر تشيفز

تنقل مباراة الزمالك وكايزر تشيفز اليوم في الكونفدرالية على قناة "بي إن سبورتس إتش دي 3"، إضافة إلى قناة "تايم سبورت"، عبر البث الأرضي المباشر.

يمكن مشاهدة مباراة الزمالك وكايزر تشيفز عبر قناة “تايم سبورت” من خلال البث الأرضي داخل مصر، وهي قناة مجانية تتيح متابعة اللقاء بدون اشتراك.

ولاستقبال القناة عبر البث الأرضي، يمكن ضبط جهاز الاستقبال على: التردد الأرضي UHF: 32

يجب التأكد أولًا من توصيل هوائي استقبال أرضي (إيريال) بالتلفزيون أو بجهاز يدعم البث الأرضي الرقمي.

يتم الدخول إلى إعدادات القنوات واختيار البحث عن القنوات الأرضية الرقمية حتى تظهر القناة ضمن قائمة القنوات.

وفي حال كانت الإشارة ضعيفة، يُفضل تعديل اتجاه الهوائي أو وضعه في مكان مرتفع لتحسين جودة الاستقبال وضمان مشاهدة المباراة بدون تقطيع.