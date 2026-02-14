سيناريو تأهل الزمالك لـ ربع نهائي الكونفدرالية

يواجه الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك نظيره كايزر تشيفز الجنوب أفريقي اليوم السبت على استاد هيئة قناة السويس في إطار منافسات الجولة السادسة من دور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

ويسعي فريق الزمالك لتحقيق الفوز لحسم التاهل لربع نهائي الكونفدرالية برصيد ١١ نقطة خاصة وانه في حال التعادل سيصبح رصيد الفريق ٩ نقاط وسيتاجل التاهل لحين انتهاء مباراة المصري و زيسكو الزامبي

وفي حال هزيمة الزمالك و فوز المصري سيودع الفريق الابيض البطولة و يتاهل كل من كايزر تشيفز والمصري

ترتيب مجموعة الزمالك والمصري بالكونفدرالية

١-كايزر تشيفز ١٠ نقاط

٢-الزمالك ٨ نقاط

٣-المصري ٧ نقاط

٤-زيسكو الزامبي ٣ نقاط



