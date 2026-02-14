قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
أذكار الصباح.. خير ما تبدأ به يومك فلا تتكاسل عنها
سعر الدولار مقابل الجنيه في البنوك اليوم السبت 14-2-2026
حقيقة فيديو إلقاء الفراولة في الشوارع.. نقيب الفلاحين يكشف التفاصيل
رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي: يجب وضع حد لـ"إبادة" الشعب الفلسطيني
روبيو: احتمال نزاع عالمي جديد يلوح في الأفق.. والتحالف الغربي مطالب بالإصلاح
بداية من مايو.. الصين تطبق إعفاءً تاما من الرسوم الجمركية على واردات 53 دولة أفريقية
التضامن: 2000 شاب وفتاة يسجلون في الأسبوع الأول علي منصة "فرحة مصر "
تأهل 6 مصريين لربع نهائي هيوستن للاسكواش
عاصفة في الدوري الفرنسي.. ديمبيلي ينتقد الفردية ..وإنريكي يرد: لا أحد فوق باريس سان جيرمان
سعر أونصة الذهب يتجاوز 5000 دولار مدعوماً برهانات خفض الفائدة الأمريكية
بكام الكيلو النهارده؟.. أسعار اللحوم في الأسواق السبت | وهذا سعر الحي
ديني

جمعية علماء أهل السنة بكيرلا تحتفي بمرور قرن على تأسيسها

جمعية علماء أهل السنة تحتفل بمائة عام
جمعية علماء أهل السنة تحتفل بمائة عام

​تحتفي ولاية كيرلا الهندية بحدثٍ استثنائي يجسد مئة عام من العطاء والذود عن حياض الدين، حيث تقيم جمعية علماء أهل السنة والجماعة احتفالاتها بمناسبة ذكراها المئوية؛ وهي المنارة التي أُسِّست لتكون الحصن الحصين لعقيدة أهل السنة والجماعة في صورتها النقية الأصيلة.


​جذور التأسيس ومواجهة التحديات


​تعود إرهاصات تأسيس هذا الكيان المبارك إلى مطلع القرن الماضي، حين بدأت تلوح في أفق ولاية كيرلا بوادر تيارات مبتدعة، سعت جاهدة لنشر أفكار دخيلة تهدف إلى تفتيت وحدة الأمة السنية المتماسكة. وأمام هذا الواقع المؤلم، وانطلاقاً من واجب الأمانة العلمية، هبّ السيد "وركل" ملكويا ورفاقه من كبار العلماء،والسادات لوضع حجر الأساس لهذه الجمعية المباركة؛ لتكون درعاً واقياً أمام تلك التحركات العشوائية والنزعات التغريبية.


​مآثر مئة عام من العطاء


نجحت الجمعية بفضل تلاحم قوتها الروحية وعمقها العلمي في:
​دحر الأفكار المنحرفة: الوقوف سداً منيعاً أمام المذاهب المستحدثة بشتى صورها.
​ترسيخ المنهج القويم: تثبيت المسلمين على العقيدة الصافية الموروثة عن النبي ﷺ، والصحابة الكرام، والأئمة الأربعة المجتهدين.


​النهضة التعليمية: بناء جيلٍ يعتز بهويته الإسلامية ويجمع بين بركة العلم وحداثة العصر.
 


​وتتويجاً لهذا المسيرة الحافلة، يقوم فضيلة العلامة الشيخ أبو بكر أحمد (الأمين العام للجمعية)، بإعلانٍ رسمي مهيب لمؤتمر المئوية المرتقب في مدينة "ملابورام". وقد يشهد هذا الإعلان حضوراً حاشداً ضمّ نخبة من كبار العلماء، والقادة، وجموعاً غفيرة من المحبين والمنتسبين الذين استبشروا خيراً بهذا العرس الإسلامي الكبير

ولاية كيرلا جمعية علماء أهل السنة جمعية علماء أهل السنة والجماعة الأفكار المنحرف المذاهب المستحدثة الشيخ أبو بكر أحمد ملابورام

