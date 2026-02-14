دعم خاص.. سلوت يعلق على تراجع أداء صلاح ويحلل العوامل المؤثرة

أوضح المدير الفني لفريق ليفربول، آرني سلوت، أسباب تراجع أداء النجم المصري محمد صلاح هذا الموسم، مشيرًا إلى عدة عوامل أثرت على قدرته التهديفية مقارنة بالموسم الماضي.

وقال آرني سلوت، في تصريحات لصحيفة "جارديان" الإنجليزية: "هناك عدة أسباب محتملة، منها وعي الخصوم بخطورة صلاح بعد موسم استثنائي، وأيضًا وجود عدد كبير من الأظهرة اليمنى خلفه طوال الموسم أثر على أدائه".

وأضاف: "الفريق يخلق الكثير من الفرص كما في الموسم الماضي، ولدينا القدرة على وضع جميع مهاجمينا في مواقف تهديفية مميزة، ليس صلاح فقط. الوضع الحالي نتيجة مزيج من عوامل متعددة".

وأكد سلوت أن تقلب الأداء بين المباريات أمر طبيعي، مشيرًا إلى أن صلاح في الموسم الماضي مر بفترات سجل فيها أهدافًا متتالية، ثم فترات أخرى دون تسجيل، مضيفًا: "سنرى أين سيكون في نهاية الموسم من حيث الأهداف والتمريرات الحاسمة".

وأشار المدرب الهولندي إلى ثقته في قدرة الفريق على دعم صلاح واستعادته لمستواه تدريجيًا، مؤكدًا أن الأداء الجماعي يلعب دورًا مهمًا في تمكينه من العودة للتألق.