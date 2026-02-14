قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
ستبقى في قلبي للأبد.. السفير الروسي بمصر يودع القاهرة بعد انتهاء عمله
رئيس «مجلس السلام»: وصلنا في غزة إلى الحضيض
موعد مباراة الأهلى والجيش الملكى بدورى أبطال أفريقيا والقنوات الناقلة
ننشر أول صور لطائرة إير باص 350 - 900 قبل انضمامها لأسطول مصر للطيران
بين تراجع الأرقام وثقة سلوت.. هل أزمة محمد صلاح عابرة أم بداية تحول؟
فون دير لاين: أوروبا كانت بحاجة إلى صدمة لزيادة استثمارات الأمن والتسليح
بحيلة فك الشفرات.. القبض على عصابة سرقة حسابات إنستاباي للمواطنين
كأن الميت عايش.. ميتا تبتكر تقنية تخلي حسابك شغال بعد الوفاة
حصاد الاقتصاد | خفض أسعار الفائدة والسلع الغذائية قبل رمضان
حرب تستمر أسابيع.. الجيش الأمريكي ينتظر إشارة ترامب لاجتياح إيران
عبد المنعم سعيد: الجامعات بحاجة للذكاء الاصطناعي مع ضوابط لضمان فعالية التعليم
التضامن : صرف معاش تكافل وكرامة عن شهر فبراير .. غداً
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

بالصور

مفاجأة.. مازدا تعيد إحياء أشهر سياراتها "الأسطورة RX-7"

مازدا
مازدا
عزة عاطف

لطالما كان الحديث عن إنتاج سيارة رياضية بمحرك دوراني (Rotary) من قِبل شركة "مازدا" هو الموضوع الأكثر إثارة للجدل والتكهنات في صناعة السيارات، تمامًا مثل الوعود المتكررة بتقنيات القيادة الذاتية الكاملة. 

ورغم مرور سنوات على إطلاق طراز "Iconic SP" الاختبار في عام 2023، والذي قيل حينها إنه صُمم ليدخل خطوط الإنتاج فعلياً، لا يزال عشاق العلامة اليابانية ينتظرون خروج هذا الحلم إلى النور، لتعود مازدا وتُشعل فتيل الحماس مرة أخرى بتصريحات جديدة.

مازدا تعيد إحياء الأسطورة 

في حديثه الأخير مع وسائل الإعلام العالمية، أكد موريتز أوزوالد، مشرف تخطيط المنتجات في مازدا أوروبا، أن مشروع السيارة الرياضية المزودة بمحرك روتاري لم يمت بعد. 

ورغم أن الشركة تصب جل تركيزها حالياً على تطوير الجيل الجديد من "CX-5" وتعزيز جهود التحول الكهربائي الشامل، إلا أن المهندسين لا يزالون يضعون تصورات لسيارة تعيد إحياء روح "RX-7" و "RX-8" ولكن بلمسات عصرية وتقنيات هجينة.

بين هوس "الروتاري" وواقع مبيعات الكروس أوفر

تواجه مازدا معضلة حقيقية؛ فمن جهة هناك ضغط جماهيري هائل لاستعادة المحرك الدوراني الذي ميز تاريخها، ومن جهة أخرى يفرض واقع السوق الاقتصادي التركيز على فئة "الكروس أوفر" الأكثر مبيعًا وتحقيقًا للأرباح. 

هذا التناقض جعل البعض يرى في تصريحات الشركة المتكررة مجرد وسيلة تسويقية للبقاء في دائرة الضوء، خاصة وأن التحديات البيئية تجعل إنتاج محرك روتاري تقليدي أمرًا مستحيلاً تقنيًا في عام 2026.

هل تكون Iconic SP هي الحل الوسط؟

يعتقد الخبراء أن الحل الوحيد أمام مازدا هو استخدام المحرك الروتاري كـ "موسع للمدى" (Range Extender) في منظومة كهربائية، وهو ما لمحت إليه في طراز Iconic SP. 

هذا التوجه سيسمح للشركة بالحفاظ على إرثها الميكانيكي مع الالتزام بقوانين الانبعاثات الصارمة، لتقدم سيارة رياضية رشيقة تمتاز بتوزيع مثالي للوزن وأداء يعيد للأذهان العصر الذهبي للسيارات اليابانية، ولكن بشكل مطور ومستدام.

انتظار يطول وثقة المشجعين على المحك

يبقى السؤال الأهم: هل سنرى سيارة رياضية حقيقية أم أننا أمام حلقة جديدة من "المداعبة التسويقية" التي تبرع فيها مازدا؟ مع مرور الوقت، تزداد شكوك المحللين في قدرة الشركة على تحويل هذا المشروع إلى واقع تجاري، خاصة مع التكلفة العالية لتطوير محركات احتراق متخصصة في عصر يهيمن عليه التيار الكهربائي كليًا. 

ومع ذلك، يظل الأمل قائماً في أن تفاجئنا العلامة اليابانية بخطوة جريئة تعيد تعريف مفهوم القيادة الممتعة.

مازدا مازدا روتاري 2026 عودة مازدا RX7 محرك Iconic SP مستقبل مازدا الرياضي مازدا الهجينة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الأرصاد الجوية

حالة الطقس اليوم السبت.. زيادة شدة الرياح والأتربة وتدهور الرؤية

الارصاد الجوية

الأرصاد تكشف تفاصيل حالة الطقس اليوم ودرجات الحرارة المتوقعة بجميع المحافظات

خطف شاب

عمرو عبد السلام: الخاطفون لشاب وإجباره على ارتداء بدلة رقص قد يواجهون الإعدام

ارشيفية

جريمة تحت الماء.. ترعة في المساندة تفضح قاتـ.ل شاب بـ العياط

اسلام بعد خروجه

فوضت أمري ليك يارب.. إسلام ضحية الملابس النسائية في بنها يتحدث عن الواقعة

التوقيت الصيفي

التوقيت الصيفي 2026.. هل سيكون قبل رمضان؟

سعر الذهب

سعر الذهب اليوم السبت 14-2-2026 | كل الأعيرة والجنيه

مصطفى شلبي

البنك الأهلي يوقع عقوبة على مصطفى شلبي.. ما السبب؟

ترشيحاتنا

قوافل بيطرية

الزراعة تنفذ 5 قوافل بيطرية مجانية بقرى بني سويف

الدكتور مهندس صلاح سليمان جمبلاط وزير الدولة للإنتاج الحربي،

وزير الدولة للإنتاج الحربي: الدخول لمجال الذكاء الاصطناعي وسيلتنا لتطوير الصناعات الدفاعية

الأكاديمية المصرية للفنون بروما تطلق مبادرة «الخمس دروس في علم المصريات»

الأكاديمية المصرية للفنون بروما تطلق مبادرة «الخمس دروس في علم المصريات»

بالصور

مفاجأة.. مازدا تعيد إحياء أشهر سياراتها "الأسطورة RX-7"

مازدا
مازدا
مازدا

سيارات يمكن لساعة آبل فتحها بسهولة.. وطريقة إعدادها

ساعة Apple
ساعة Apple
ساعة Apple

طريقة عمل عشاء خفيف وصحي.. 4 أفكار سريعة لا تسبب زيادة الوزن

سحور
سحور
سحور

لماذا تنجذب المرأة للرجل الأصغر سنًا نفسيًا؟.. الخبرة والنجاح مقابل الطاقة والحماس.. إليك سر نجاح العلاقة

لماذا تنجذب المرأة للرجل الأصغر سنًا نفسيًا؟ | دوافع خفية وراء هذا الاختيار
لماذا تنجذب المرأة للرجل الأصغر سنًا نفسيًا؟ | دوافع خفية وراء هذا الاختيار
لماذا تنجذب المرأة للرجل الأصغر سنًا نفسيًا؟ | دوافع خفية وراء هذا الاختيار

فيديو

الفراولة

حقيقة فيديو إلقاء الفراولة في الشوارع.. نقيب الفلاحين يكشف التفاصيل

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: الشيخ بن بيه وسؤال السِّلم

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: المهدي المنتظر بين الحقيقة والخيال

مجدي أبو زيد

مجدي أبو زيد يكتب: الجامعات الأهلية.. مراجعة شاملة لضمان الجودة والتطوير

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب: الإمام الأريب.. منارة الاعتدال في عالم تتقاذفه أمواج الفتن والجور

المزيد