مفاجأة.. مازدا تعيد إحياء أشهر سياراتها "الأسطورة RX-7"

لطالما كان الحديث عن إنتاج سيارة رياضية بمحرك دوراني (Rotary) من قِبل شركة "مازدا" هو الموضوع الأكثر إثارة للجدل والتكهنات في صناعة السيارات، تمامًا مثل الوعود المتكررة بتقنيات القيادة الذاتية الكاملة.

ورغم مرور سنوات على إطلاق طراز "Iconic SP" الاختبار في عام 2023، والذي قيل حينها إنه صُمم ليدخل خطوط الإنتاج فعلياً، لا يزال عشاق العلامة اليابانية ينتظرون خروج هذا الحلم إلى النور، لتعود مازدا وتُشعل فتيل الحماس مرة أخرى بتصريحات جديدة.

مازدا تعيد إحياء الأسطورة

في حديثه الأخير مع وسائل الإعلام العالمية، أكد موريتز أوزوالد، مشرف تخطيط المنتجات في مازدا أوروبا، أن مشروع السيارة الرياضية المزودة بمحرك روتاري لم يمت بعد.

ورغم أن الشركة تصب جل تركيزها حالياً على تطوير الجيل الجديد من "CX-5" وتعزيز جهود التحول الكهربائي الشامل، إلا أن المهندسين لا يزالون يضعون تصورات لسيارة تعيد إحياء روح "RX-7" و "RX-8" ولكن بلمسات عصرية وتقنيات هجينة.

بين هوس "الروتاري" وواقع مبيعات الكروس أوفر

تواجه مازدا معضلة حقيقية؛ فمن جهة هناك ضغط جماهيري هائل لاستعادة المحرك الدوراني الذي ميز تاريخها، ومن جهة أخرى يفرض واقع السوق الاقتصادي التركيز على فئة "الكروس أوفر" الأكثر مبيعًا وتحقيقًا للأرباح.

هذا التناقض جعل البعض يرى في تصريحات الشركة المتكررة مجرد وسيلة تسويقية للبقاء في دائرة الضوء، خاصة وأن التحديات البيئية تجعل إنتاج محرك روتاري تقليدي أمرًا مستحيلاً تقنيًا في عام 2026.

هل تكون Iconic SP هي الحل الوسط؟

يعتقد الخبراء أن الحل الوحيد أمام مازدا هو استخدام المحرك الروتاري كـ "موسع للمدى" (Range Extender) في منظومة كهربائية، وهو ما لمحت إليه في طراز Iconic SP.

هذا التوجه سيسمح للشركة بالحفاظ على إرثها الميكانيكي مع الالتزام بقوانين الانبعاثات الصارمة، لتقدم سيارة رياضية رشيقة تمتاز بتوزيع مثالي للوزن وأداء يعيد للأذهان العصر الذهبي للسيارات اليابانية، ولكن بشكل مطور ومستدام.

انتظار يطول وثقة المشجعين على المحك

يبقى السؤال الأهم: هل سنرى سيارة رياضية حقيقية أم أننا أمام حلقة جديدة من "المداعبة التسويقية" التي تبرع فيها مازدا؟ مع مرور الوقت، تزداد شكوك المحللين في قدرة الشركة على تحويل هذا المشروع إلى واقع تجاري، خاصة مع التكلفة العالية لتطوير محركات احتراق متخصصة في عصر يهيمن عليه التيار الكهربائي كليًا.

ومع ذلك، يظل الأمل قائماً في أن تفاجئنا العلامة اليابانية بخطوة جريئة تعيد تعريف مفهوم القيادة الممتعة.