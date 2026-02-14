حصاد الاقتصاد | خفض أسعار الفائدة والسلع الغذائية قبل رمضان

حصاد الاقتصاد في أسبوع

-استيراد دواجن مجمدة بأسعار مخفضة

- منصة رقمية جديدة للرقابة على الشركات

- خفض أسعار الفائدة والسلع الغذائية قبل رمضان



شهد الأسبوع الماضي حراكًا اقتصاديًا مكثفًا، تصدّرته قرارات نقدية وتنظيمية مهمة عكست توجه الدولة نحو دعم الاستقرار الاقتصادي وتخفيف الأعباء عن المواطنين، إلى جانب استعدادات حكومية مبكرة لشهر رمضان لضبط الأسواق وتوفير السلع بأسعار مناسبة، فضلًا عن تكليفات رئاسية للحكومة الجديدة وخطوات جادة في مسار التحول الرقمي والإصلاح التشريعي، في مشهد يؤكد استمرار العمل على تحقيق التوازن بين متطلبات النمو الاقتصادي وحماية المواطن.

خفض أسعار الفائدة رسميًا بقرار من البنك المركزي المصري



قررت لجنة السياسة النقدية بـالبنك المركزي المصري خفض أسعار الفائدة بنسبة 1%، ليتم خفض سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة إلى 19.0% و20.0% على الترتيب. وجاء القرار في ظل تباطؤ معدل التضخم إلى 11.9% خلال شهر يناير، وتحسن أداء الجنيه المصري، وزيادة الاستثمارات الأجنبية في أذون الخزانة، إلى جانب تسجيل نمو اقتصادي بلغ 5.3% في الربع الأول من العام المالي 2025-2026، بما يعكس تحسنًا في المؤشرات الكلية ودعمًا لمسار النمو الاقتصادي.





الرقابة المالية تُلزم شركات التمويل الاستهلاكي بتوفير تغطية تأمينية للعملاء لأول مرة



ألزمت الهيئة العامة للرقابة المالية شركات التمويل الاستهلاكي لأول مرة بتوفير تغطية تأمينية لعملائها، في إطار تعزيز حماية المتعاملين مع الأنشطة المالية غير المصرفية ودعم الاستقرار المالي والاجتماعي. ونص القرار على التأمين على العملاء الحاصلين على تمويل حتى سن 65 عامًا ضد مخاطر الوفاة لأي سبب والعجز الكلي المستديم، على أن يكون مبلغ التأمين مساويًا لرصيد التمويل المستحق على العميل، مع السماح بالتأمين على من تجاوزوا هذا السن وفقًا للاتفاق بين شركات التأمين وشركات التمويل، ومنح مهلة 6 أشهر لتوفيق الأوضاع.





استيراد دواجن مجمدة بأسعار مخفضة قبل رمضان لتأمين احتياجات السوق



في إطار الاستعداد لشهر رمضان، اتفق وزير التموين شريف فاروق ووزير الزراعة علاء فاروق والدكتور بهاء الغانم رئيس جهاز مستقبل مصر على استيراد كميات كبيرة من الدواجن المجمدة من عدة دول، لضمان تنوع مصادر الإمداد واستدامة توافر السلع الغذائية، على أن تصل الشحنات قبل حلول الشهر الكريم وتُطرح بأسعار مخفضة عبر المنافذ الثابتة والمتحركة بجميع المحافظات. ويأتي ذلك لتعزيز المخزون الاستراتيجي وضبط الأسواق واستقرار الأسعار مع زيادة الطلب خلال رمضان، مع استمرار التنسيق والمتابعة لضمان سرعة ضخ الكميات المتفق عليها.





تكليفات رئاسية للحكومة الجديدة بأولويات التنمية والأمن القومي

جاءت تكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي للحكومة الجديدة لتؤكد أولوية ملفات الأمن القومي والسياسة الخارجية والتنمية الاقتصادية والإنتاج والطاقة والأمن الغذائي وبناء الإنسان. وأوضح السفير محمد الشناوي المتحدث الرسمي أن هذه التكليفات تمثل رؤية استراتيجية متكاملة توازن بين تلبية احتياجات المواطن ومتطلبات الأمن القومي في ظل ظروف إقليمية ودولية معقدة، بما يضع الحكومة أمام مسؤولية تقديم أداء يتسم بالاحترافية والشفافية خلال المرحلة المقبلة.





محمد فريد يطلق منصة رقمية جديدة للرقابة على الشركات قبل توليه وزارة الاستثمار



في خطوة تعكس التوجه نحو التحول الرقمي، أصدر الدكتور محمد فريد آخر قرار له قبل تعيينه رسميًا وزيرًا للاستثمار، بإطلاق منصة رقمية جديدة مخصصة لاستلام التقارير الرقابية من الشركات والجهات الخاضعة لإشراف الهيئة. وتعد المنصة مرحلة أولية تمهيدًا لإلزام الشركات بإرسال تقاريرها رقميًا، بما يسهم في رفع كفاءة الإجراءات الرقابية وتسريع تدفق البيانات وتحسين جودة ودقة المعلومات، كما تتيح تسليم التقارير والمستندات مرفقة بالتوقيع الإلكتروني بعد التحقق من صحته وصلاحيته، بما يعزز سرعة المتابعة والفحص والتحليل الرقابي وتوحيد قنوات التواصل بين الهيئة والشركات.





انفراجة في أسعار السلع قبل رمضان.. اللحوم بـ280 جنيهًا والدواجن بـ80 جنيهًا



شهدت الأسواق انفراجة واضحة في أسعار السلع قبل شهر رمضان، خاصة من خلال معارض «أهلًا رمضان» التي تضم 26 معرضًا بتخفيضات تصل إلى 20% على السلع الأساسية من لحوم ودواجن وأسماك. وتراوحت أسعار اللحوم الطازجة بين 280 و300 جنيه للكيلو، بينما سجلت اللحوم المجمدة نحو 250 جنيهًا، واستقرت أسعار الدواجن عند 80 جنيهًا للكيلو. وأكد محافظ الجيزة المهندس عادل النجار وجود تخفيضات تتراوح بين 15% و20% لتلبية احتياجات المواطنين، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية برفع الأعباء عن كاهلهم، كما أوضح المتحدث باسم وزارة الزراعة أن سعر كيلو الدواجن الحية لن يتجاوز 80 جنيهًا خلال شهر رمضان، مع استمرار طرح لحوم ودواجن مجمدة بأسعار أقل وتكثيف الحملات الرقابية لضمان الجودة ومنع أي تلاعب بالأسواق.





تعديل الإيجار القديم يحفظ حق المستأجر الأصلي والجيل الأول



عاد ملف الإيجار القديم إلى الواجهة بعد إعلان النائب عاطف مغاوري عن مشروع قانون جديد لتعديل القانون الحالي، يتضمن إلغاء المادة الثانية الخاصة بالإخلاء، بما يراعي حكم المحكمة الدستورية العليا الصادر عام 2002، والذي يؤكد حق استمرار المستأجر الأصلي والامتداد مرة واحدة للجيل الأول بشروط محددة. وانتقد المقترح تقسيم المناطق إلى متميزة ومتوسطة، معتبرًا أنه يخلق تمييزًا غير عادل بين المواطنين ولا يراعي طبيعة المناطق وقت التعاقد ولا الفروق بين الوحدات المتجاورة في الشارع الواحد، مشيرًا إلى أن المشروع الجديد يركز على تاريخ المبنى وتاريخ عقد الإيجار وشريحة الإيجار لتحقيق قدر أكبر من العدالة الاجتماعية بين المالك والمستأجر.

