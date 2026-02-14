قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
وداعًا لأسعار السيارات الصينية الرخيصة.. حظر جديد يهدد المبيعات
نواب: انتخابات المحليات بلا صلاحيات حقيقة ستفقد معناها.. ولابد من منافسة فعلية في صنع القرار
بركة رمضان.. حزمة حماية اجتماعية جديدة وصرف مرتبات فبراير خلال أيام
جورج أبو نصر: «إيرباص A350-900» إضافة مميزة لأسطول مصر للطيران وتسهم في رفع كفاءة التشغيل
مدبولي: مصر قادرة على تنظيم رحلات طويلة المدي بانضمام إيرباص 350-900 لأسطولها
سعر الجنيه الذهب اليوم السبت 14-2-2026
الرقابة الإدارية: ضبط تشكيل عابر للحدود سعى للاستيلاء على أموال شركة مصرية
وزير الخارجية الأمريكي: ترامب يفضل التوصل لاتفاق مع إيران رغم صعوبته
الرئيس السيسي: حزمة حماية اجتماعية جديدة ودعم نقدي مباشر للفئات الأولى بالرعاية قبل رمضان
قبل رمضان.. الرئيس السيسي يصدر توجيهات عاجلة لدعم المواطنين| تفاصيل
مدبولي: «إيرباص A350-900» تعزز قدرات مصر للطيران للرحلات بعيدة المدى وتدعم السياحة
وزير الإنتاج الحربي: استخدام الذكاء الاصطناعي في تطوير الصناعات الدفاعية
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

وزير الخارجية يلتقي مفوضة الطاقة والبنية التحتية بالاتحاد الأفريقي

جانب من اللقاء
جانب من اللقاء

التقى د. بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج، يوم السبت ١٤ فبراير بـ ليراتو ماتابوجا، مفوضة الطاقة والبنية التحتية بالاتحاد الأفريقي، وذلك في إطار تعزيز التعاون بين مصر ومفوضية الاتحاد الأفريقي ودعم جهود التنمية والبنية التحتية بالقارة.

وقدم وزير الخارجية التهنئة للمفوضة بمناسبة انتخابها لمنصبها الجديد، معربًا عن ثقة مصر في قدرتها على قيادة الجهود الرامية إلى تحقيق تطلعات التنمية الاقتصادية بالقارة وتنفيذ أهداف أجندة أفريقيا ٢٠٦٣، بما يعزز مسارات التكامل والتنمية المستدامة في أفريقيا، مؤكداً الحرص خلال رئاسة لجنة رؤساء دول وحكومات الوكالة الإنمائية للاتحاد الأفريقي (النيباد)، على تيسير دعم تنفيذ مشروعات برنامج تطوير البنية التحتية في أفريقيا، بما يسهم في دفع مشروعات البنية التحتية القارية وتعزيز الترابط الإقليمي.

كما أشار وزير الخارجية إلى المشروعات القارية التي توليها مصر أهمية خاصة، ومن بينها مشروع الربط الملاحي بين بحيرة فيكتوريا والبحر المتوسط (VIC-MED)، مؤكداً الحرص على الانخراط في تنفيذ ممر “لوبيتو”، فضلاً عن الاهتمام بتعزيز الجهود القارية في مجالات الطاقة المتجددة والهيدروجين الأخضر، وبحث فرص التعاون المشترك مع مفوضية الاتحاد الأفريقي في هذه المجالات، بما يدعم التحول نحو الاقتصاد الأخضر وتحقيق التنمية المستدامة، مؤكداً على أهمية التوسع في توظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي في دعم جهود التنمية والبنية التحتية بالقارة، معربًا عن رغبة مصر في تعزيز التعاون مع مفوضية الاتحاد الأفريقي في هذا المجال الحيوي.

من جانبها، أعربت السيدة ليراتو ماتابوجا عن تقديرها للدور المصري الفاعل في دعم جهود التنمية والتكامل القاري، مؤكدةً تطلعها لتعزيز التعاون مع مصر في مجالات الطاقة والبنية التحتية والتنمية المستدامة بما يسهم في تحقيق أهداف الاتحاد الأفريقي وتطلعات شعوب القارة.

بدر عبد العاطي وزير الخارجية والتعاون الدولي ليراتو ماتابوجا مفوضة الطاقة والبنية التحتية بالاتحاد الأفريقي ومفوضية الاتحاد الأفريقي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الأرصاد الجوية

حالة الطقس اليوم السبت.. زيادة شدة الرياح والأتربة وتدهور الرؤية

ارشيفية

جريمة تحت الماء.. ترعة في المساندة تفضح قاتـ.ل شاب بـ العياط

اسلام بعد خروجه

فوضت أمري ليك يارب.. إسلام ضحية الملابس النسائية في بنها يتحدث عن الواقعة

أسعار الدواجن

قبل رمضان بأيام.. تحديث جديد فى أسعار الدواجن اليوم السبت 14 فبراير

مصطفى شلبي

البنك الأهلي يوقع عقوبة على مصطفى شلبي.. ما السبب؟

التوقيت الصيفي

التوقيت الصيفي 2026.. هل سيكون قبل رمضان؟

سعر الذهب

سعر الذهب اليوم السبت 14-2-2026 | كل الأعيرة والجنيه

كامويش

كامويش في الأهلي.. لن يتنازل عن فلوسه ومصيره يتحدد مع نهاية الموسم

ترشيحاتنا

الزمالك

مباراة الزمالك وكايزر تشيفز في الكونفدرالية.. التشكيل المتوقع والقنوات الناقلة

فريق صنداونز

ميجيل كاردوزو مهدد بـ الإقالة من تدريب صن داونز في هذه الحالة!

بيراميدز

موعد مباراة بيراميدز وباور ديناموز في دوري أبطال أفريقيا

بالصور

كسر الصيام بالتمر.. فئات ممنوعة من الإفطار عليه

لماذا يُنصح بكسر الصيام على التمر؟
لماذا يُنصح بكسر الصيام على التمر؟
لماذا يُنصح بكسر الصيام على التمر؟

بإجمالي 1.3 كم.. محافظ الشرقية يتفقد أعمال رصف الشوارع الداخلية بالقنايات

رصف طريق
رصف طريق
رصف طريق

بقرار عاجل.. الصين تحل مشاكل شاشات اللمس والأزرار في السيارات

الأزرار والشاشات
الأزرار والشاشات
الأزرار والشاشات

الزبادي والكمون للتخسيس.. هل ينقص الوزن حقًا؟

ماذا يقول العلم عن الزبادي وفقدان الوزن؟
ماذا يقول العلم عن الزبادي وفقدان الوزن؟
ماذا يقول العلم عن الزبادي وفقدان الوزن؟

فيديو

الفراولة

حقيقة فيديو إلقاء الفراولة في الشوارع.. نقيب الفلاحين يكشف التفاصيل

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: الشيخ بن بيه وسؤال السِّلم

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: المهدي المنتظر بين الحقيقة والخيال

مجدي أبو زيد

مجدي أبو زيد يكتب: الجامعات الأهلية.. مراجعة شاملة لضمان الجودة والتطوير

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب: الإمام الأريب.. منارة الاعتدال في عالم تتقاذفه أمواج الفتن والجور

المزيد