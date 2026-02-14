وزير خارجية أمريكا: لا بد من إجراء إصلاحات جذرية داخل الأمم المتحدة

أكد وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، أن الولايات المتحدة وأوروبا يعملان من أجل أن يكون هناك تحالف اوروبي قوي، مشيرا إلى أن قوة أوروبا تصب في مصلحة واشنطن.

وقال روبيو خلال مشاركته في مؤتمر ميونيخ للأمن، إن بلاده ترغب في رؤية أوروبا قوية ومتماسكة، معتبرًا أن الشراكة عبر الأطلسي تمثل ركيزة أساسية للاستقرار الدولي.

وتابع وزير الخارجية الأمريكي، انه لا بد من إجراء إصلاحات جذرية داخل الأمم المتحدة، مؤكدا أن المنظمة بحاجة إلى تطوير آليات عملها لتواكب التحديات الراهنة.

وأشار ماركو روبيو إلى أن لا بد من أهمية ضبط الحدود والتحكم في الأشخاص الذين يدخلون إلى الولايات المتحدة، مؤكدًا أن حماية الأمن القومي أولوية لا يمكن التهاون فيها.

وبشأن الملف النووي الإيراني، اعتبر روبيو أن الأمم المتحدة لم تتخذ خطوات فعالة إزاء البرنامج النووي الإيراني، لافتًا إلى أن التلويح باستخدام القوة ضد النظام الإيراني كان ضرورة في ظل التطورات القائمة.