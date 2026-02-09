قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
1200 جنيه زيادة| مفاجأة في سعر الجنيه الذهب.. وهذا ثمن عيار 21 الآن
حكم صيام يوم الشك .. لماذا اختلف الفقهاء حول مشروعيته
تخفيض 20 جنيها.. التموين تعلن سعر كيلو الدواجن المجمدة
تفاصيل القبض على المتهم بالتحرش بموظفة داخل أتوبيس بالمقطم
بحبك يا صاحبي.. عمر كمال يهنئ كهربا على انتقاله إلى إنبي
مشروع قانون جديد لحماية الأطفال من المؤثرات الرقمية وضبط المحتوى الإلكتروني| خاص
أزمة الحريديم| إغلاق طرق رئيسية في إسرائيل احتجاجا على اعتقال الفارين من الخدمة العسكرية
بالأحمر.. كارولين عزمي تخطف الأنظار عبر إنستجرام
رئيس الوزراء يكشف عن قيمة استثمارات مشروع أبراج ومارينا المونت جلالة.. فيديو
ارتفاع في أسعار الذهب.. عيار 21 مفاجأة
مأساة الصلح تتحول إلى جريمة قتـ ل جماعي في فيصل| وشهود عيان: كان دائما يتدخل ليحل مشاكل الناس
البيطريين تكشف سبب ارتفاع أسعار الدواجن .. وتؤكد: الاستيراد يهدد الصناعة
وزير الخارجية الأمريكي بديل جي دي فانس بمؤتمر ميونخ للأمن

روبيو
روبيو
محمد على

من المتوقع أن يترأس وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو وفداً أمريكياً كبيراً في مؤتمر ميونيخ للأمن، وهو حدثٌ يُركز على الجغرافيا السياسية المضطربة، وفقاً لما أعلنه المنظمون يوم الاثنين.

ومن المقرر أن يشارك أكثر من 60 رئيس دولة وحكومة، ونحو 100 وزير خارجية ودفاع، في محادثات السياسة الأمنية التي تُعقد في الفترة من 13 إلى 15 فبراير.

وقد شهد الاجتماع السنوي في مدينة ميونيخ جنوب ألمانيا اضطراباً العام الماضي عندما شن نائب الرئيس الأمريكي جيه دي فانس هجوماً لاذعاً على الديمقراطية الأوروبية وسياسات الهجرة وحرية التعبير.

وعلى الرغم من عدم توقع حضور فانس هذا العام، سيرأس روبيو وفداً أمريكياً يضم أيضاً نحو 50 عضواً من الكونجرس الأمريكي، حسبما صرح فولفجانج إيشينجر، مدير المؤتمر، في مؤتمر صحفي.

ورداً على سؤال حول ما إذا كان يتوقع أن يُكرر روبيو هجوم فانس على أوروبا، أجاب إيشينجر: "أفترض... أننا نتوقع من وزير الخارجية الأمريكي أن يتحدث عن السياسة الخارجية الأمريكية، وليس عن قضايا لا تندرج ضمن اختصاصه المباشر".

قال إيشينجر إن نحو نصف الوفد الأمريكي سيكون من الديمقراطيين، ومن بينهم حاكم كاليفورنيا جافين نيوسوم، وحاكمة ميشيجان جريتشن ويتمر، وعضوة الكونجرس ألكساندريا أوكاسيو-كورتيز.

وأضاف الدبلوماسي الألماني السابق أنه يتوقع أن تهيمن علاقات أوروبا مع الولايات المتحدة وسياسة الرئيس دونالد ترامب الخارجية العدوانية على فعاليات هذا العام.

وتابع إيشينجر: "إن الدولة التي صاغت ودعمت ودافعت عن النظام الدولي بعد عام 1945 بشكل لم يسبق له مثيل، توصلت في ظل قيادتها الجديدة إلى قناعة بأن هذا النظام لم يعد يخدم مصالحها". 

وأكد أن النظام الدولي القائم "يُهدم، إن صح التعبير".

