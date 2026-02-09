الأمير ويليام والأميرة كاثرين يعربا عن قلقهما البالغ إزاء ضحايا إبستين

أعرب الأمير ويليام والأميرة كاثرين عن قلقهما بشأن ضحايا جيفري إبستين في بيان صدر يوم الاثنين، في أحدث خطوة من جانب النظام الملكي البريطاني للنأي بنفسه عن الكشوفات المتعلقة بعلاقة الأمير أندرو السابق مع مرتكب الجرائم الجنسية المدان.

أعرب أفراد العائلة المالكة الأكثر شعبية في بريطانيا عن استيائهم الشديد من محتويات أكثر من 3 ملايين صفحة من الوثائق التي نشرتها وزارة العدل الأمريكية في وقت سابق .

أكد القصر في بيان له أن أمير وأميرة ويلز يشعران بقلق بالغ إزاء استمرار الكشف عن هذه المعلومات.

وأضاف البيان: "لا تزال أفكارهما منصبة على الضحايا".

يأتي البيان الصادر قبيل زيارة الأمير ويليام التي تستغرق ثلاثة أيام إلى المملكة العربية السعودية ، والتي تبدأ يوم الاثنين، في إطار ردّ النظام الملكي على الأزمة المتصاعدة المحيطة بالأمير السابق، الذي جُرّد من ألقابه الملكية في أكتوبر الماضي بعد الكشف عن علاقته بإبستين.

ويُعرف شقيق الملك تشارلز الثالث، البالغ من العمر 65 عامًا، الآن باسم أندرو ماونتباتن-ويندسور.

أجبر الملك الأسبوع الماضي ماونتباتن-ويندسور على مغادرة منزله الذي أقام فيه لفترة طويلة في رويال لودج بالقرب من قلعة وندسور.

يقيم ماونتباتن-ويندسور حاليًا في ضيعة ساندرينجهام الملكية في شرق إنجلترا.

وسيقيم مؤقتًا في كوخ وود فارم ريثما يتم ترميم منزله الدائم في الضيعة.

وقد نفى ماونتباتن-ويندسور مراراً ارتكابه أي مخالفات في علاقته مع إبستين.