الصندوق العربي للمعونة يؤكد حرصه على دعم وتأهيل الكوادر البشرية بالدول الإفريقية

استقبل السفير محمد صالح لعجوزي، الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية مدير عام الصندوق العربي للمعونة الفنية للدول الإفريقية، بمقر الصندوق الطالب التنزاني هيثم عبدول، الذي تخرج بتفوق من كلية طب قصر العيني – جامعة القاهرة، بعد حصوله على منحة الصندوق العربي للدراسة بكلية الطب لمدة خمس سنوات.

وفي مستهل اللقاء، شكر الطبيب جامعة الدول العربية وعلى رأسها الوزير أحمد أبو الغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية، رئيس مجلس إدارة الصندوق على كل ما قدمه ويقدمه من جهود ودعم لصالح الكوادر الإفريقية.

كما شكر السفير مدير عام الصندوق على الاهتمام والالتزام المستمرين تجاه الطلبة الأفارقة، مؤكدا أنه لولا ذلك الدعم وتلك الجهود لما تحقق له مواصلة دراسته العملية والنجاح في الحصول على شهادته العليا.

بدوره رحب السفير الأمين العام المساعد بالطبيب وشكره على تفوقه والتزامه العلمي، مشيدا بالتزامه واجتهاده أثناء فترة دراسته متمنيا له كل النجاح والتوفيق، ومشجعاً له على مواصلة واستمرار دراسته العلمية في مسيرته الأكاديمية، وأن يكون نموذجًا مشرفًا يحتذى به ويسهم مستقبلًا في خدمة بلده والمجتمع الإفريقي.

وفي نهاية اللقاء أكد السفير حرص الصندوق العربي على دعم وتأهيل الكوادر البشرية في الدول الإفريقية، وخاصة في المجالات الحيوية، وفي مقدمتها القطاع الصحي، بما يسهم في تحقيق التنمية المستدامة وتعزيز القدرات الوطنية.