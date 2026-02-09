حال الطقس في رمضان .. هل نشهد سقوط أمطار قريباً؟

مع ارتفاع درجات الحرارة بشكل ملحوظ خلال الأسبوع الأخير، بدأ الجميع بالتساؤل حول حالة الطقس في رمضان 2026 وهل ستعاود درجات الحرارة الانخفاض مجددا وسنشهد تساقط الأمطار في شهر رمضان أم ستظل الأجواء على الوضع الحالي وأجواء تميل الحراراة نهاراً؟ .

حالة الطقس في رمضان2026

أكدت الدكتورة منار غانم عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، أن هناك عودة للأجواء الشتوية خلال فترات الليل، حيث تنخفض درجات الحرارة بشكل ملحوظ خلال شهر رمضان 2026.

وأوضحت الدكتورة منار غانم في تصريحات تلفزيونية ، أننا نشهد حاليًا أجواء أقرب إلى فصل الربيع، وهو ربيع معروف بارتفاع درجات الحرارة، بل ويميل أحيانا إلى أجواء صيفية خلال فترات النهار، مشددة على أن فصل الشتاء لم ينته ومن المتوقع حدوث انخفاض بدرجات الحرارة خلال الأيام القريبة المقبلة.

عودة انخفاض درجات الحرارة في رمضان

وحذرت منار غانم كافة المواطنين بعدم الانخداع بارتفاع الحرارة نهاراً، والتسرع في ارتداء الملابس الصيفية، لأنه ستنخفض درجات الحرارة في رمضان.

وأوضحت أن البلاد تمر حاليًا بأجواء أقرب إلى فصل الربيع، الذي يتميز بتقلباته وارتفاع درجات الحرارة خلال ساعات النهار، وقد تصل أحيانًا إلى أجواء مائلة للصيف، إلا أن ذلك لا يعني انتهاء فصل الشتاء، حيث من المتوقع حدوث انخفاضات حرارية خلال الأيام القليلة المقبلة، تتزامن مع بداية شهر رمضان.

أول أسبوع في رمضان حار

كما كشفت منار غانم أن ارتفاع الحرارة في مصر سيظل مستمر حتى الأسبوع الأول من شهر رمضان المقبل، بسبب أكثر من ظاهرة جوية، منها ارتفاع درجات الحرارة، والتقلبات الجوية الناتجة عن استمرار تأثر مصر بمرتفعٍ جوي في طبقات الجو العليا.

ومن المتوقع أن يكون طقس رمضان مائلًا للدفء خلال النهار، وباردًا إلى مائل للبرودة ليلًا، بينما سيكون شديد البرودة على المدن الجديدة والمحافظات ذات الظهير الصحراوي، ومحافظات وسط وجنوب سيناء وشمال الصعيد.

تحذيرات من الانخداع بحرارة النهار

وحذرت هيئة الأرصاد المواطنين من التسرع في ارتداء الملابس الصيفية أو التخلي عن الملابس الثقيلة، مشددة على أن الفارق بين درجات الحرارة نهارًا وليلًا سيكون ملحوظًا خلال شهر رمضان، ما قد يعرض البعض لنزلات البرد، خاصة في أوقات السحور وصلاة الفجر.