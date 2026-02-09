قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
بعد نشر الواقعة على صدى البلد.. القبض على الطفل المتهم بإصابة جارته بالغربية
وزير التعليم: الوزارة تعمل على إدراج مفاهيم التوعية بمخاطر الإنترنت ضمن المناهج الدراسية
زلزال بوشهر يتصدر المشهد.. 461 هزة أرضية تضرب إيران خلال أسبوع واحد فقط
7 آلاف وجبة يوميا و37 درسا.. الجامع الأزهر يوضح خطته خلال رمضان
مصر تقود حركة التنمية العمرانية المستدامة في إفريقيا وآسيا عبر بروتوكول تعاون ثلاثي
أسعار الدولار واليورو والجنيه الإسترليني والدينار الكويتي اليوم أمام الجنيه
وزير الخارجية الروسي: إعلان ماكرون عن اتصاله ببوتين يشبه عرضًا يستهدف إثارة الجمهور
رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية: خفض تخصيب اليورانيوم مشروط برفع كامل للعقوبات
ناقدة: مها نصار عملت دعاية لـ مناعة زي اللي عملتها والدة شيماء جمال لـ ورد وشوكولاتة l خاص
إدراج مفاهيم التوعية بمخاطر الإنترنت والاستخدام الآمن للمنصات في المناهج الدراسية
وزير التعليم: إنشاء منصة تعليمية وتوفير باقة إنترنت للطلاب تحجب المواقع الضارة
توجيه حكومي عاجل بتخفيض أسعار الدواجن المجمدة بالمجمعات الاستهلاكية على مستوى الجمهورية
حال الطقس في رمضان .. هل نشهد سقوط أمطار قريباً؟

حالة الطقس في رمضان
حالة الطقس في رمضان
رشا عوني

مع ارتفاع درجات الحرارة بشكل ملحوظ خلال الأسبوع الأخير، بدأ الجميع بالتساؤل حول حالة الطقس في رمضان 2026 وهل ستعاود درجات الحرارة الانخفاض مجددا وسنشهد تساقط الأمطار في شهر رمضان أم ستظل الأجواء على الوضع الحالي وأجواء تميل الحراراة نهاراً؟ .

حالة الطقس في رمضان2026 

أكدت الدكتورة منار غانم عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، أن هناك عودة للأجواء الشتوية خلال فترات الليل، حيث تنخفض درجات الحرارة بشكل ملحوظ خلال شهر رمضان 2026.

وأوضحت الدكتورة منار غانم في تصريحات تلفزيونية ، أننا نشهد حاليًا أجواء أقرب إلى فصل الربيع، وهو ربيع معروف بارتفاع درجات الحرارة، بل ويميل أحيانا إلى أجواء صيفية خلال فترات النهار، مشددة على أن فصل الشتاء لم ينته ومن المتوقع حدوث انخفاض بدرجات الحرارة خلال الأيام القريبة المقبلة.

عودة انخفاض درجات الحرارة في رمضان

وحذرت منار غانم كافة المواطنين بعدم الانخداع بارتفاع الحرارة نهاراً، والتسرع في ارتداء الملابس الصيفية، لأنه ستنخفض درجات الحرارة في رمضان.

وأوضحت أن البلاد تمر حاليًا بأجواء أقرب إلى فصل الربيع، الذي يتميز بتقلباته وارتفاع درجات الحرارة خلال ساعات النهار، وقد تصل أحيانًا إلى أجواء مائلة للصيف، إلا أن ذلك لا يعني انتهاء فصل الشتاء، حيث من المتوقع حدوث انخفاضات حرارية خلال الأيام القليلة المقبلة، تتزامن مع بداية شهر رمضان.

أول أسبوع في رمضان حار 

كما كشفت منار غانم أن ارتفاع الحرارة في مصر سيظل مستمر حتى الأسبوع الأول من شهر رمضان المقبل، بسبب أكثر من ظاهرة جوية، منها ارتفاع درجات الحرارة، والتقلبات الجوية الناتجة عن استمرار تأثر مصر بمرتفعٍ جوي في طبقات الجو العليا.

ومن المتوقع أن يكون طقس رمضان مائلًا للدفء خلال النهار، وباردًا إلى مائل للبرودة ليلًا، بينما سيكون شديد البرودة على المدن الجديدة والمحافظات ذات الظهير الصحراوي، ومحافظات وسط وجنوب سيناء وشمال الصعيد.

تحذيرات من الانخداع بحرارة النهار

وحذرت هيئة الأرصاد المواطنين من التسرع في ارتداء الملابس الصيفية أو التخلي عن الملابس الثقيلة، مشددة على أن الفارق بين درجات الحرارة نهارًا وليلًا سيكون ملحوظًا خلال شهر رمضان، ما قد يعرض البعض لنزلات البرد، خاصة في أوقات السحور وصلاة الفجر.

حالة الطقس في رمضان رمضان 2026 ارتفاع درجات الحرارة انخفاض درجات الحرارة حالة الطقس

