الصين تنفي اتهامات أمريكية بإجراء تجارب نووية سرية وتتهم واشنطن بالكذب

وصفت الصين، عبر بيان رسمي، المزاعم الأمريكية حول قيامها بتجارب نووية بأنها "أكاذيب لا أساس لها"، متهمة واشنطن بابتكار ذريعة لاستئناف تجاربها النووية.



جاء ذلك خلال مؤتمر الأمم المتحدة لنزع السلاح في جنيف، حيث قال مساعد وزير الخارجية الأمريكي لشؤون الحد من التسلح، توماس دينانو، إن الصين أجرت تجارب نووية تصل قوة تفجيرها إلى مئات الأطنان، محاولا التستر عليها بأساليب لتقليل فعالية الرصد الزلزالي.



وردت وزارة الخارجية الصينية بأن هذه المزاعم محض اختلاق، ودعت الولايات المتحدة إلى التوقف عن "تصرفاتها غير المسؤولة"، مشيرة إلى أن ترسانة الصين النووية أقل بكثير من تلك الأميركية أو الروسية، وأن بكين ترفض الانضمام لأي معاهدة جديدة للحد من الأسلحة النووية تحت ضغوط واشنطن.