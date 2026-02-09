ارتفاع احتياطيات النقد الأجنبي في الصين إلى 3.3991 تريليون دولار في يناير الماضي

بلغ إجمالي احتياطيات النقد الأجنبي في الصين 3.3991 تريليون دولار في نهاية يناير الماضي، بزيادة قدرها 41.2 مليار دولار، أو 1.23 %، مقارنة بنهاية شهر ديسمبر من العام الماضي.

وأشارت الهيئة الوطنية للنقد الأجنبي في الصين، وفقًا لوكالة "شينخوا" الصينية، إلى أن مؤشر الدولار الأمريكي انخفض في يناير المنصرم، فيما ارتفعت أسعار الأصول المالية العالمية الرئيسية بشكل عام، متأثرة بالسياسات المالية والنقدية، وتوقعات السوق في الاقتصادات الكبرى.

تقلبات أسعار الصرف

وأوضحت أن التأثيرات المشتركة لتقلبات أسعار الصرف، وتغيرات أسعار الأصول ساهمت في زيادة احتياطيات النقد الأجنبي في الصين خلال الشهر الماضي.