قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
إهانة لعظمة أمريكا.. ترامب يهاجم عرض استراحة السوبر بول
البرتغال تنتخب أول رئيس اشتراكي منذ عقدين
مواعيد مباريات اليوم الإثنين 9 - 2 - 2026 والقنوات الناقلة
أسعار العملات الأجنبية في مصر اليوم
هولندا.. إصابة 30 رضيعا بالتسمم بعد تناول حليب صناعي
ستروين تقدم حزمة TEAM D لعدد من سياراتها الرياضية.. تفاصيل
بعد فضيحة ماندلسون.. ضغوط متصاعدة في بريطانيا لفرض استقالة رئيس الوزراء
تصفح الموبايل في السرير أبرزها.. عادات يومية تدمر صحة القلب
118 أسيرا فلسطينيا محكوم عليهم بالمؤبد.. ومخاوف من تسريع تنفيذ الإعدام
دعاء الفجر للرزق والبركة.. ردده صباح يوم 21 شعبان
بقوة 185 حصانا.. ماذا تقدم شانجان CS75 Plus؟
رسوم جمركية باهظة.. ترامب يكشف عن قمة أمريكية صينية جديدة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

إهانة لعظمة أمريكا.. ترامب يهاجم عرض استراحة السوبر بول

أرشيفية
أرشيفية
القسم الخارجي

انتقد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عرض استراحة نهائي بطولة السوبر بول، واصفًا إياه بأنه «إهانة لعظمة أمريكا» و«فشل ذريع» لا يرقى إلى معايير النجاح والإبداع في الولايات المتحدة.

وقال ترامب، في منشور على منصته «تروث سوشال»، إن الأداء الفني والاستعراضات الراقصة التي تضمنها العرض كانت «مقززة وغير مفهومة»، معتبرًا أنها لا تليق بالمشاهدين، ولا سيما الأطفال الصغار الذين يتابعون الحدث الرياضي.

وجاءت انتقادات ترامب عقب العرض الفني الذي أحياه نجم الموسيقى اللاتينية «باد باني»، والذي تضمن رسائل بصرية داعمة للهوية اللاتينية والوحدة الثقافية، في وقت يتصاعد فيه الجدل داخل الولايات المتحدة حول سياسات إدارة ترامب تجاه ملف الهجرة.

الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بطولة السوبر بول نهائي بطولة السوبر بول دونالد ترامب ترامب الولايات المتحدة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

التعديل الوزاري الجديد

ملامح التعديل الوزاري الجديد قبل رمضان .. قائمة الراحلين وعودة وزارة ملغاة

مدبولي

ملامح التعديل الوزاري.. ترشيح برلماني ونائب وزير وخبير دولي ورحيل 7 وزراء| خاص

موعد صرف منحة رمضان للعمالة غير المنتظمة

1500 جنيه لكل فرد.. موعد صرف منحة رمضان للعمالة غير المنتظمة

مدبولي

ملامح حركة المحافظين.. تغييرات في 7 محافظات لضخ دماء جديدة| خاص

ضبط المتهم

سقط قبل سفره إلى ليبيا.. ترزي وراء واقعة مقـ.ــتل سيدة ونجلها بكفر الشيخ

مصطفى بكري

مصطفى بكري: 4 مفاجآت في التشكيل الجديد للحكومة.. وعودة وزارة الإعلام

متهمين

قتلوا القتيل ومشوا في جنازته.. لغز سخان البداري الذي انكشف بعد 289 يوما بأسيوط

بلاتي توريه

نجم بيراميدز ينضم إلى أهلي طرابلس.. رسميًا

ترشيحاتنا

صورة من اللقاء

غضب جاري نيفيل بعد إلغاء هدف مانشستر سيتي القاتل أمام ليفربول في نهاية درامية بأنفيلد

ضحايا حادث بني سويف

وفاة عروسين بعد شهر من زفافهما إثر استنشاقهما غاز ببني سويف

النائب العام

النائب العام يستقبل رئيس الاستئناف لنيابة القاهرة لعرض الكشوف ربع السنوية

بالصور

رئيس لامبورجيني: السوق المصري يمتلك مقومات قوية لنجاح العلامة الإيطالية.. ولا نية حاليا للسيارات الكهربائية

رئيس لامبورجيني ومحرر صدى البلد
رئيس لامبورجيني ومحرر صدى البلد
رئيس لامبورجيني ومحرر صدى البلد

أبرزها أولاد الراعي وعلي كلاي .. الأكشن والإثارة والتشويق تسيطر علي خريطة أعمال رمضان 2026

بوستر مسلسل "اولاد الراعي"
بوستر مسلسل "اولاد الراعي"
بوستر مسلسل "اولاد الراعي"

من وحي الواقع .. مي صالح في دراما رمضان 2026 بـ مسلسل "روج أسود"

مي صالح رفقة فرح الزاهد
مي صالح رفقة فرح الزاهد
مي صالح رفقة فرح الزاهد

فيديو

تصريحات محمد شاهين

زعلت كتير جدا.. محمد شاهين يكشف كواليس رحلته الصعبة في التمثيل وأسرار نجاحه

مرض نادر

شعرت بحموضة وأصابها سعال… طبيبة تكتشف إصابة بمرض نادر غير مرئي

وائل عوني

والله ما أنا رادد.. أول تعليق من وائل عوني على اعتناقه الإسلام‎

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: الشيطان لايغادر أمريكا

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: الدراما بين الفن وصناعة الوعي

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: وانتهى المعرض كأجمل حلم عابر

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب : الفخراني وجائزة الاستحقاق

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: فتور الدراما في رمضان 2026.. هل تطفئ المنصات حرارة اللمة؟

المزيد