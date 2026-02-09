إهانة لعظمة أمريكا.. ترامب يهاجم عرض استراحة السوبر بول

انتقد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عرض استراحة نهائي بطولة السوبر بول، واصفًا إياه بأنه «إهانة لعظمة أمريكا» و«فشل ذريع» لا يرقى إلى معايير النجاح والإبداع في الولايات المتحدة.

وقال ترامب، في منشور على منصته «تروث سوشال»، إن الأداء الفني والاستعراضات الراقصة التي تضمنها العرض كانت «مقززة وغير مفهومة»، معتبرًا أنها لا تليق بالمشاهدين، ولا سيما الأطفال الصغار الذين يتابعون الحدث الرياضي.

وجاءت انتقادات ترامب عقب العرض الفني الذي أحياه نجم الموسيقى اللاتينية «باد باني»، والذي تضمن رسائل بصرية داعمة للهوية اللاتينية والوحدة الثقافية، في وقت يتصاعد فيه الجدل داخل الولايات المتحدة حول سياسات إدارة ترامب تجاه ملف الهجرة.