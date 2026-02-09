قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
وفاة جد محمد صلاح لاعب المنتخب الوطني والجنازة ظهر اليوم نجريج بالغربية
خبير: نتنياهو يعرقل الاستقرار الإقليمي ويدفع واشنطن نحو مواجهة عسكرية مع طهران
سعر الدولار في البنوك مستهل تعاملات اليوم الإثنين
تبدأمن 48 ألف جنيه.. قائمة أسعار عمرة رمضان 1447هـ
الرئيس السيسي يتوجه إلى الإمارات.. اليوم
إهانة لعظمة أمريكا.. ترامب يهاجم عرض استراحة السوبر بول
البرتغال تنتخب أول رئيس اشتراكي منذ عقدين
مواعيد مباريات اليوم الإثنين 9 - 2 - 2026 والقنوات الناقلة
أسعار العملات الأجنبية في مصر اليوم
هولندا.. إصابة 30 رضيعا بالتسمم بعد تناول حليب صناعي
ستروين تقدم حزمة TEAM D لعدد من سياراتها الرياضية.. تفاصيل
بعد فضيحة ماندلسون.. ضغوط متصاعدة في بريطانيا لفرض استقالة رئيس الوزراء
اقتصاد

سعر الدولار في البنوك مستهل تعاملات اليوم الإثنين

سعر الدولار مقابل الجنيه
سعر الدولار مقابل الجنيه
علياء فوزى

يستعرض موقع “صدى البلد” الإخباري، سعر الدولار في مصر مستهل  تعاملات اليوم الإثنين 9 فبراير 2026، وفقا لآخر تحديثات البنوك العاملة في مصر.

أسعار الدولار اليوم الإثنين في مصر 

استقر سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري في بنك تنمية الصادرات عند  47.06 جنيه للشراء و47.16 جنيه للبيع.

شهد سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري ثباتا في بنك القاهرة ليسجل  46.94 جنيه للشراء و47.04 جنيه للبيع.

تباين سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري في بنوك (مصرف أبو ظبي الإسلامي، العربي الإفريقي، الأهلي الكويتي، الكويت الوطني، المصري الخليجي) نحو  46.93 جنيه للشراء و 47.03 جنيه للبيع.

وبلغ سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري في بنوك (إتش إس بي سي HSBC، الأهلي المصري، مصر، الإسكندرية، فيصل الإسلامي، المصرف العربي،  الشركة المصرفية العربية،  العقاري المصري العربي، التنمية الصناعية، نكست، المصرف المتحد، التجاري الدولي CIB، قطر الوطني، ميد بنك) نحو 46.91 جنيه للشراء و 47.01 جنيه للبيع.

ووصل سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري في بنوك (قناة السويس، بيت التمويل الكويتي، البركة، التعمير والإسكان) لنحو 46.90 جنيه للشراء و 47 جنيها للبيع.

وسجل سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري في بنوك (كريدى أجريكول، أبو ظبي الأول، أبو ظبي التجاري) نحو 46.88 جنيه للشراء و46.98 جنيه للبيع.

استقر سعر صرف الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري في بنك الإمارات دبي الوطني عند 46.81 جنيه للشراء و46.91 جنيه للبيع.

وسجل سعر الدولار في البنك المركزي اليوم الإثنين نحو 46.89 جنيه للشراء و47.02 جنيه للبيع.

أعلى سعر لشراء الدولار اليوم الإثنين

46.94 جنيه للشراء

أقل سعر لبيع الدولار اليوم الإثنين

46.91 جنيه للبيع

متوسط سعر الدولار اليوم الإثنين في مصر 

46.98 جنيه

أسعار الدولار اليوم سعر الدولار الأمريكي بنك مصر البنك الأهلي

