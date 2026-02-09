قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
أخبار التوك شو| أحمد موسى: أي تعديل وزاري يهدف لتعزيز كفاءة الأداء الحكومي.. وبشرى للمواطنين بشأن إعلان سكن لكل المصريين 8

محمد البدوي

نشر موقع "صدى البلد"، خلال الساعات الماضية، مجموعة من الأخبار المهمة من البرامج التليفزيونية، حيث تناولت برامج التوك شو العديد من القضايا والموضوعات، نوضح أبرزها فيما يلي:

حلول برلمانية عاجلة لتعديل أوضاع العمالة المؤقتة
أكدت النائبة راوية مختار، وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، أن ملف العمالة المؤقتة من أهم الملفات الموضوعة أمام لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، لأنه يمس استقرار الأسرة بالكامل.

أحمد موسى: وثائق رسمية تؤكد صحة تحذيراتي حول محاولات زعزعة استقرار مصر
أكد الإعلامي أحمد موسى، خلال تقديمه برنامج «على مسئوليتي» على قناة صدى البلد، أن تحذيراته السابقة بشأن وجود مخططات تهدف إلى زعزعة استقرار مصر والمنطقة، لم تكن مجرد اجتهادا شخصيا؛ بل ثبتت صحتها لاحقًا عبر وثائق رسمية.

شريف سلامة: اتربيت في الشارع وكنت عفريت ولعبت السبعاوية والسبع طوبات
استضافت الإعلامية إسعاد يونس، الفنان شريف سلامة، في برنامجها "صاحبة السعادة"، والمذاع عبر قناة دي إم سي، مساء اليوم الأحد، والذي كشف تفاصيل جديدة عن حياته الشخصية وبدايته في عالم الفن.


بشرى للمواطنين بشأن إعلان سكن لكل المصريين 8.. مي عبدالحميد: التحول الرقمي عزز الشفافية
كشفت المهندسة مي عبد الحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي، أن الاعتماد على التحول الرقمي والتطوير الإلكتروني داخل الصندوق أسهم بشكل كبير في تعزيز الشفافية والمصداقية في تنفيذ مشروعات الإسكان الاجتماعي خلال السنوات الماضية.

رئيس حزب العدل: نحتاج لحكومة لديها سياسات واضحة تجاه المواطن
علّق النائب عبد المنعم إمام، رئيس حزب العدل، على ملامح التعديل الوزاري المرتقب قائلًا: "كنت أتمنى أن نكون أمام حكومة جديدة بالكامل، لكننا أمام تعديل وزاري بشكل عام، وواضح أننا نحتاج إلى سياسات مختلفة، فالمصريون مقبلون على شهر رمضان ويحتاجون أن يشعروا بتغيير حقيقي في حياتهم وقدرتهم الشرائية، واحتياجاتهم اليومية، وأسرهم في التعليم والصحة والمستلزمات الأساسية".


40 ساعة لعب أسبوعيًا يساوي إدمان.. تحذير علمي من مخاطر الألعاب الإلكترونية
قالت الدكتورة ريهام محي الدين، أستاذ علم النفس بالمركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية، إن ممارسة الألعاب الإلكترونية لمدة تصل إلى 40 ساعة أسبوعيًا تُعد مؤشرًا واضحًا على إدمان الألعاب الإلكترونية، محذّرة من المخاطر النفسية والسلوكية الكبيرة الناتجة عن الإفراط في استخدامها، خاصة بين الأطفال والمراهقين.

نقيب الأطباء: خريجو الأسنان والصيدلة يمثلون 3 أضعاف المعدلات العالمية
أكد الدكتور أسامة عبد الحي، نقيب الأطباء ورئيس اتحاد المهن الطبية، أن قرار التكليف على حسب الاحتياج تسبب في عمل مشكلات كثيرة بأكثر من تخصص بكليات الطب.


مصطفى بكري: التغيير الوزاري يأتي في إطار التجديد وضبط الأداء
أكد الإعلامي والنائب مصطفى بكري عن قرب إجراء تعديل وزاري مرتقب، مع استمرار الدكتور مصطفى مدبولي رئيسًا للحكومة، مؤكدًا أن التعديل سيشهد مفاجآت عديدة في الأسماء، إلى جانب حركة محافظين أوسع من التعديل الوزاري نفسه.

خالد عبد العزيز: العمل الأهلي في مصر يمثل ركيزة أساسية في منظومة التكافل الاجتماعي
أكد المهندس خالد عبد العزيز، رئيس مجلس أمناء التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، أن العمل الأهلي في مصر يمثل ركيزة أساسية في منظومة التكافل الاجتماعي، مشيرًا إلى أن مؤسسات المجتمع المدني تمارس هذا الدور منذ ما يقرب من قرنين، اعتمادًا على تبرعات المصريين وروحهم الداعمة للعمل الخيري.

أحمد موسى: أي تعديل وزاري هدفه تعزيز كفاءة الأداء الحكومي
أكد الإعلامي أحمد موسى، في برنامجه «على مسئوليتي» على قناة صدى البلد، أن التعديلات الوزارية المرتقبة في مصر تعد خطوة طبيعية ضمن مسار الحياة السياسية، مشيرًا إلى أن استمرار أي مسؤول في منصبه ليس أمرًا دائمًا أو مطلقًا، بل مرتبط بمدى إنجاز المهام المكلف بها.

