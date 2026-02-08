حلول برلمانية عاجلة لتعديل أوضاع العمالة المؤقتة

أكدت النائبة راوية مختار، وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، أن ملف العمالة المؤقتة من أهم الملفات الموضوعة أمام لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، لآنه يمس استقرار الأسرة بالكامل.

وأضافت وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج” من أول وجديد” تقديم الإعلامية نيفين منصور، أن العمل بالمجلس يتم لحل هذا الملف بشكل عادل، ويكون بشكل سريع، وأن العمل يكون للحفاظ على استمرار هؤلاء الأشخاص في عملهم.

ولفتت إلى أن هناك بعض العاملين المؤقتين حصلوا على أحكام قضائية، لكن لا يتم تعيينهم بشكل رسمي، ولا يحصلون على المرتبات الكاملة، ولم يتم التأمين عليهم، ولذلك يتم العمل لحل هذا الملف.

وأعلنت خبرا سارا للعمالة المؤقتين قائلة:" مع بداية الانعقاد القادم سيتم مناقشة أوضاع العمال المؤقتين لوضع حل لهم، وأن الحل سيكون في وقت سريع".