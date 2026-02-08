صفوة: دوري فى مسلسل "إفراج" مؤثر وأرهقنى نفسيا |خاص

تحدثت الفنانة صفوة عن دورها فى مسلسل “افراج” بمشاركة الفنان عمرو سعد ، والذى من المقرر مشاركته فى الماراثون الرمضاني ٢٠٢٦.

وقالت صفوة فى تصريح خاص لموقع “صدي البلد” ، انها سعيدة بالتعاون مع الفنان عمرو سعد فى عمل فنى وانها كانت تتمنى التعاون معه ، بجانب سيناريو العمل الذى يحمل العديد من الأحداث الواقعية .

وعن طبيعة الدور والعمل، قالت صفوة: ان تجسد ضمن الاحداث دور ممرضة وان الدور مؤثر للغاية بالنسبة لها وارهقها نفسيا ضمن التصوير ، مؤكدا ان العمل مميز وقوى وان احداثه مستوحاه من الواقع وان الجمهور سيشاهد عملا مميزا .

صفوة فى مسلسل “المتر سمير”

وعن مشاركتها فى مسلسل “المتر سمير” ، قالت صفوة انها سعيدة بتقديم دور كوميدي لأول مرة بمشاركة الفنان كريم محمود عبد العزيز ، مؤكدة ان المسلسل مليء بالأحداث الكوميدية وانها ستظهر فى دور مختلف تماما لم يشاهدها الجمهور فيه من قبل.

مسلسل افراج

ويقدم عمرو سعد في مسلسل إفراج رمضان ٢٠٢٦ ويشاركه البطولة كل من تارا عماد، حاتم صلاح، عبدالعزيز مخيون، سما إبراهيم، جهاد حسام الدين، أحمد عبدالحميد، عمر السعيد، دنيا ماهر، علاء مرسي، شريف الدسوقي، صفوة، بسنت شوقي، والمسلسل من تأليف أحمد حلبة ومحمد فوزي وأحمد بكر، وإنتاج صادق الصباح، وإخراج أحمد خالد موسى.

مسلسل المتر سمير

ويُصنف مسلسل «المتر سمير» كعمل درامي اجتماعي ممزوج بالكوميديا، يطرح عددًا من القضايا الحياتية بأسلوب خفيف يعتمد على المواقف اليومية القريبة من الجمهور، ويتكون المسلسل من 15 حلقة، تأتي كل حلقة منها بقصة مستقلة.

ويشارك في بطولة العمل نخبة من النجوم، من بينهم ناهد السباعي، سلوى خطاب، رحاب الجمل، محمد عبدالرحمن، وإسلام إبراهيم، المسلسل من تأليف ممدوح متولي، وإشراف على الكتابة أحمد عبدالوهاب، ومن إخراج خالد مرعي.