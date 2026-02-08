خالد عبد العزيز: العمل الأهلي في مصر يمثل ركيزة أساسية في منظومة التكافل الاجتماعي

أكد المهندس خالد عبد العزيز، رئيس مجلس أمناء التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، أن العمل الأهلي في مصر يمثل ركيزة أساسية في منظومة التكافل الاجتماعي، مشيرًا إلى أن مؤسسات المجتمع المدني تمارس هذا الدور منذ ما يقرب من قرنين، اعتمادًا على تبرعات المصريين وروحهم الداعمة للعمل الخيري.

وقال خالد عبد العزيز، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “بالورقة والقلم”، عبر فضائية “تن”، أن إطلاق التحالف الوطني جاء استجابة للحاجة إلى توحيد وتنسيق جهود الجمعيات الأهلية، بما يضمن تقديم خدمات متكاملة ومحددة تصل إلى مختلف المحافظات، مع مراعاة طبيعة واحتياجات كل منطقة.

وأشار إلى أن التحالف يضم 36 مؤسسة أهلية تعمل ضمن إطار تنظيمي موحد، يستهدف تحقيق العدالة في توزيع الخدمات وضمان وصولها إلى مستحقيها بشكل يحفظ كرامة الإنسان، لافتًا إلى أن من أبرز أنشطة التحالف خلال شهر رمضان توفير نحو 6 ملايين وجبة ساخنة لوجبات الإفطار والسحور.

وأضاف أن جميع الوجبات المقدمة تخضع لإشراف ورقابة هيئة سلامة الغذاء، لضمان جودتها وسلامتها، مؤكدًا أن هذه الجهود تعكس عمق قيم التضامن والتكافل الراسخة داخل المجتمع المصري.