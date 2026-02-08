قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
أحمد موسى: وثائق رسمية تؤكد صحة تحذيراتي حول محاولات زعزعة استقرار مصر
العشر الأواخر من شعبان بدأت منذ ساعات.. فهل يجوز صيام غد الإثنين؟
شبورة كثيفة وأتربة عالقة.. الأرصاد تكشف ملامح طقس الغد
تعزز اقتصادها بالعملة الصعبة.. أحمد موسى: مصر تتحول إلى قوة عالمية لإنتاج وتصدير التمور
بعد القرارات الحكومية الأخيرة .. بيان عاجل من اتحاد منتجي الدواجن
مصطفى بكري: الوزارة الجديدة ستكون لفترة محددة من الوقت.. فيديو
رئيس حزب العدل: نحتاج لحكومة لديها سياسات واضحة تجاه المواطن
هل يشترط تبييت النية كل ليلة في الصيام؟.. الإفتاء تجيب
الرئيس السيسي عن العلاقات مع الجزائر: مسيرة حافلة بالنضال والتعاون في مواجهة التحديات
رئيس الوزراء يشهد إطلاق مشروع أبراج ومارينا المونت جلالة غدا
النيابة تحقق في واقعة انتحال صفة شيخ الأزهر عبر صفحات ومجموعات وهمية
توك شو

خالد عبد العزيز: التحالف الوطني للعمل الأهلي نموذج للتكافل ويستهدف 14 مليون مستفيد

التحالف الوطني
التحالف الوطني
محمد البدوي

قال المهندس خالد عبد العزيز، رئيس مجلس أمناء التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، إن فكرة إنشاء التحالف تقوم على رؤية إنسانية سامية، تعكس الدور التاريخي الذي لعبه العمل الأهلي في مصر على مدار ما يزيد على 200 عام، مشيرًا إلى أن هذا الدور يمثل ركيزة أساسية في دعم المجتمع.

خدمات تعليمية وغذائية

وأوضح عبد العزيز أن الهدف الرئيسي من التحالف الوطني هو إيصال الخدمات إلى أكبر شريحة ممكنة من المواطنين، مع تنوعها بين خدمات تعليمية وغذائية وعلاجية، إلى جانب التوسع في التغطية الجغرافية بمختلف المحافظات.

تلبية احتياجات المواطنين

وأشار إلى أن التحالف يضم حاليًا 36 مؤسسة أهلية، مع وجود خطط لزيادة هذا العدد خلال الفترة المقبلة، بما يسهم في تعزيز قدرته على تلبية احتياجات المواطنين. 

خدمات التعليم الزراعي

وأوضح أن التحالف يشمل مستشفيات كبرى ومؤسسات طبية معروفة، إلى جانب تنظيم قوافل علاجية بالمحافظات، فضلًا عن تقديم خدمات التعليم الزراعي والتثقيف الزراعي وتوفير البذور المتميزة للمزارعين.

تعزيز ثقة المواطنين

وأكد رئيس مجلس الأمناء أن لكل جمعية أهلية ضمن التحالف إمكانياتها الخاصة ومجالات تميزها، مشددًا على أن التحالف لا يتدخل في تفاصيل عمل الجمعيات، وإنما يعمل على التنسيق والدعم، ما ساهم في تعزيز ثقة المواطنين. 

وأضاف أن الشعب المصري بطبيعته اعتاد على التراحم والتكافل، وهو ما ينعكس في حجم التبرعات الكبيرة التي تتلقاها الجمعيات.

وأكد أن التحالف الوطني يستهدف الوصول إلى نحو 14 مليون مستفيد، مع تقديم ما يقرب من 6 ملايين وجبة ساخنة، مع الحرص على أن تُقدم جميع الخدمات بأعلى مستويات الجودة والكفاءة.

التحالف الوطني التحالف الوطني للعمل الأهلي خالد عبد العزيز التراحم والتكافل

