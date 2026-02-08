خالد عبد العزيز: التحالف الوطني للعمل الأهلي نموذج للتكافل ويستهدف 14 مليون مستفيد

قال المهندس خالد عبد العزيز، رئيس مجلس أمناء التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، إن فكرة إنشاء التحالف تقوم على رؤية إنسانية سامية، تعكس الدور التاريخي الذي لعبه العمل الأهلي في مصر على مدار ما يزيد على 200 عام، مشيرًا إلى أن هذا الدور يمثل ركيزة أساسية في دعم المجتمع.

خدمات تعليمية وغذائية

وأوضح عبد العزيز أن الهدف الرئيسي من التحالف الوطني هو إيصال الخدمات إلى أكبر شريحة ممكنة من المواطنين، مع تنوعها بين خدمات تعليمية وغذائية وعلاجية، إلى جانب التوسع في التغطية الجغرافية بمختلف المحافظات.

تلبية احتياجات المواطنين

وأشار إلى أن التحالف يضم حاليًا 36 مؤسسة أهلية، مع وجود خطط لزيادة هذا العدد خلال الفترة المقبلة، بما يسهم في تعزيز قدرته على تلبية احتياجات المواطنين.

خدمات التعليم الزراعي

وأوضح أن التحالف يشمل مستشفيات كبرى ومؤسسات طبية معروفة، إلى جانب تنظيم قوافل علاجية بالمحافظات، فضلًا عن تقديم خدمات التعليم الزراعي والتثقيف الزراعي وتوفير البذور المتميزة للمزارعين.

تعزيز ثقة المواطنين

وأكد رئيس مجلس الأمناء أن لكل جمعية أهلية ضمن التحالف إمكانياتها الخاصة ومجالات تميزها، مشددًا على أن التحالف لا يتدخل في تفاصيل عمل الجمعيات، وإنما يعمل على التنسيق والدعم، ما ساهم في تعزيز ثقة المواطنين.

وأضاف أن الشعب المصري بطبيعته اعتاد على التراحم والتكافل، وهو ما ينعكس في حجم التبرعات الكبيرة التي تتلقاها الجمعيات.

وأكد أن التحالف الوطني يستهدف الوصول إلى نحو 14 مليون مستفيد، مع تقديم ما يقرب من 6 ملايين وجبة ساخنة، مع الحرص على أن تُقدم جميع الخدمات بأعلى مستويات الجودة والكفاءة.