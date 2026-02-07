خالد عبد العزيز يكشف مصادر تمويل التحالف الوطني للعمل الأهلي: اشتراكات الأعضاء ومنح بسيطة فقط

كشف المهندس خالد عبد العزيز، رئيس مجلس أمناء التحالف الوطني للعمل على هامش مؤتمر صحفي للإعلان عن أهم مستهدفات وتدخلات التحالف خلال شهر رمضان.

التحالف الوطني

وأوضح عبد العزيز أن تمويل التحالف يقتصر على اشتراكات الأعضاء وبعض المنح البسيطة، مؤكدًا أن الخدمات التنموية التي يقدمها أعضاء التحالف تأتي من المصريين وتعود للمصريين، وهو ما يعكس الثقة الكبيرة التي يمنحها الشعب المصري لجمعياته الأهلية.

يُذكر أن التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي يخطط، من خلال «خريطة الخير» المقررة تنفيذها في شهر رمضان، للوصول إلى نحو 14 مليون مستفيد في جميع المحافظات، من المواطنين الأولى بالرعاية والأكثر استحقاقًا.