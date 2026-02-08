دوري أبطال إفريقيا| وليد صلاح الدين: التأهل تحقق رغم الأداء غير المُرضي أمام شبيبة القبائل

أعرب وليد صلاح الدين، مدير الكرة بالنادي الأهلي، أعرب عن سعادته بتأهل الفريق إلى ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا بعد التعادل مع شبيبة القبائل في المباراة التي أقيمت بينهما اليوم بالجزائر ضمن منافسات الجولة الخامسة بدور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا.

وأوضح مدير الكرة أن التعادل اليوم مع شبيبة القبائل حقق هدف الفريق وحسم تأهله إلى ربع نهائي البطولة، رغم أن الأداء لم يكن بالشكل المطلوب، وهو ما أكده ييس توروب، المدير الفني، في كلامه مع اللاعبين عقب المباراة.

وقال صلاح الدين إن الفريق يواجه حالة من الإجهاد الشديد بسبب ضغط المباريات ما بين مسابقة الدوري ودوري أبطال إفريقيا، إلى جانب إجهاد اللاعبين الدوليين الذين شاركوا مع المنتخب في أمم إفريقيا.

وأضاف أن رحلة الأهلي إلى الجزائر كانت مرهقة بسبب السفر الداخلي عقب الوصول إلى الجزائر، لافتًا إلى أن التأهل إلى ربع النهائي هو الخطوة الأهم.

وأشار مدير الكرة إلى أن الفريق افتقد جهود أحمد زيزو بسبب الإصابة، واليوم تعرض تريزيجيه أيضًا للإصابة نتيجة الإجهاد الكبير، متمنيًا استعادة جهود المصابين في أقرب وقت ممكن.

واختتم وليد صلاح الدين تصريحاته بالتأكيد على أن الأهلي أمامه تحديات قوية في المرحلة المقبلة، وأن الفريق سوف يحصل على راحة غدًا ثم يستعد لمواجهة الإسماعيلي في بطولة الدوري.