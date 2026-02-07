بوابة الأزهر الإلكترونية 2026.. احصل على نتيجة الشهادة الابتدائية والإعدادية

يبحث الكثيرون عن بوابة الأزهر الإلكترونية للنتائج 2026، خاصة طلاب الشهادتين الابتدائية والإعدادية الأزهرية وأولياء أمورهم، انتظارًا لإعلان نتيجة الفصل الدراسي الأول للعام الدراسي 2025 – 2026، بعد انتهاء أعمال التصحيح والمراجعة داخل المعاهد الأزهرية على مستوى الجمهورية.

وجرى الانتهاء من أعمال التصحيح والمراجعة ولم يتبق سوى اعتمادها من الدكتور محمد الضويني وكيل الأزهر الشريف لإعلانها.



بوابة الأزهر الإلكترونية للنتائج 2026

وأكدت مصادر تعليمية مطلعة بقطاع المعاهد الأزهرية أن أعمال التصحيح والرصد أوشكت على الانتهاء بشكل كامل، ولم يتبقَ سوى اعتماد النتائج رسميًا من الدكتور محمد الضويني، وكيل الأزهر الشريف، تمهيدًا لإتاحتها إلكترونيًا أمام الطلاب عبر بوابة الأزهر الإلكترونية، في إطار خطة الأزهر للتوسع في الخدمات الرقمية وتسهيل الحصول على النتائج دون الحاجة إلى التوجه للمعاهد.



وتزايدت عمليات البحث عن رابط نتيجة الشهادات الابتدائية والإعدادية الأزهرية 2026، خاصة مع تداول أنباء تشير إلى قرب إعلان النتيجة خلال ساعات قليلة، أو في موعد أقصاه بداية الأسبوع المقبل، وهو ما زاد من حالة الترقب والقلق بين آلاف الأسر الأزهرية في مختلف المحافظات.

رابط نتيجة الشهادات الابتدائية والإعدادية الأزهرية 2026

يمكن الاستعلام عن نتيجة الشهادتين الابتدائية والإعدادية الأزهرية للفصل الدراسي الأول حصريًا من خلال بوابة الأزهر الإلكترونية، عقب اعتمادها رسميًا، حيث يمكن للطالب أو ولي الأمر الدخول على الموقع المخصص للنتائج وإدخال رقم الجلوس للحصول على النتيجة فور ظهورها.

ويُعد رابط بوابة الأزهر الإلكترونية https://natiga.azhar.eg/ هو المنصة الرسمية المعتمدة لإعلان النتائج، حيث يتم تحميل النتائج بشكل مركزي لجميع المناطق الأزهرية في توقيت واحد، بما يضمن العدالة والشفافية في إعلان الدرجات.

خطوات الاستعلام عن نتيجة الشهادة الابتدائية والإعدادية الأزهرية

ويمكن للطلاب وأولياء الأمور الحصول على نتيجة الشهادة الابتدائية والإعدادية الأزهرية 2026 بسهولة، من خلال اتباع مجموعة من الخطوات البسيطة عبر بوابة الأزهر الإلكترونية، تبدأ بالدخول إلى الموقع الرسمي، ثم التوجه إلى قسم خدمات الأزهر الشريف، واختيار نتيجة الشهادة الابتدائية أو الإعدادية الأزهرية.



ويتعين بعد ذلك تحديد المنطقة الأزهرية التابع لها الطالب، ثم إدخال رقم الجلوس بشكل صحيح، والضغط على زر الاستعلام، ليتم عرض نتيجة الطالب كاملة متضمنة الدرجات والتقديرات فور اعتمادها ورفعها على الموقع.

موعد إعلان نتيجة الأزهر 2026

بحسب مصادر تعليمية داخل قطاع المعاهد الأزهرية، فإن نتيجة الشهادة الابتدائية الأزهرية للفصل الدراسي الأول 2026 أصبحت في مراحلها النهائية، ومن المقرر إعلانها خلال ساعات قليلة أو بحد أقصى مع بداية الأسبوع المقبل، وذلك فور الانتهاء من إجراءات الاعتماد الرسمية.

وأكدت المصادر أن إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية الأزهرية سيتم بالتزامن مع الابتدائية أو بعدها بفترة قصيرة جدًا، في إطار حرص الأزهر الشريف على توحيد مواعيد إعلان النتائج قدر الإمكان، وتخفيف الضغط النفسي على الطلاب وأولياء الأمور.

توزيع درجات الشهادة الإعدادية الأزهرية 2026

يبلغ المجموع الكلي للشهادة الإعدادية الأزهرية للفصلين الدراسيين 490 درجة، بواقع 245 درجة لكل ترم.

تتوزع درجات الترم الواحد على المواد الأساسية:

تفاصيل توزيع درجات الترم الواحد إجمالي 245 درجة:

أصول الدين: 50 درجة

اللغة العربية: 50 درجة

الرياضيات: 30 درجة

الفقه: 25 درجة

القرآن الكريم: 20 درجة

الدراسات الاجتماعية: 20 درجة

العلوم: 20 درجة

اللغة الأجنبية: 20 درجة

الثقافة الإسلامية: 10 درجات

مواد لا تضاف للمجموع (الترم الواحد):

التربية الفنية: 10 درجات

الحاسب الآلي: 20 درجة



