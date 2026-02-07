وست هام يونايتد يهزم بيرنلي بثنائية في الدوري الإنجليزي

فاز فريق وست هام يونايتد على نظيره بيرنلي، بثنائية نظيفة، في المباراة التي أقيمت بينهما، في إطار الجولة الخامسة والعشرين ببطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

تقدم كريسينسيو سام بالرفيل بالهدف الأول في المباراة في الدقيقة 13.

ثم أضاف تاتي كاستيلانوس الهدف الثاني في الدقيقة 26.

وبهذه النتيجة، يحتل فريق وست هام يونايتد المركز الثامن عشر برصيد 23 نقطة، فيما يأتي فريق بيرنلي في المركز التاسع عشر برصيد 15 نقطة.

وست هام يعلن رحيل باكيتا إلى فلامنجو البرازيلي



أعلن نادي وست هام يونايتد الإنجليزي، اليوم الأربعاء، موافقته على رحيل لاعبه البرازيلي لوكاس باكيتا، لاتمام انتقاله إلى ناديه الجديد.

وكتب وست هام عبر حسابه الرسمي على منصة "إكس" قائلًا: "يؤكد النادي أنه تم منح لوكاس باكيتا الإذن بالخضوع لفحص طبي ومناقشة الشروط الشخصية مع نادي فلامنجو البرازيلي، بعد الاتفاق على رسوم انتقاله الدائم".

وتلقى اللاعب، الذي سبق له اللعب مع ليون، عرضًا يزيد عن 40 مليون يورو، وافق عليه وست هام، تُعد هذه الصفقة الأكبر في تاريخ الدوري البرازيلي الدرجة الأولى.

ويُصبح باكيتا لاعبًا ذا أهمية متزايدة في سوق الانتقالات، يعود باكيتا إلى فلامنجو بعد ست سنوات ونصف من مغادرته النادي، وهو في الثامنة والعشرين من عمره.

يُذكر أن لوكاس باكيتا كان أغلى صفقة في تاريخ نادي وست هام إذ قُدرت الصفقة بمبلغ 60 مليون يورو شاملة الإضافات، على أن يرتدي اللاعب القميص رقم 11 مع فريقه الجديد.