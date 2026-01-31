تشيلسي يتأخر بثنائية أمام وست هام في الشوط الأول بالدوري الإنجليزي

تأخر فريق تشيلسي بثنائية نظيفة أمام نظيره وست هام يونايتد، في الشوط الأول من المباراة التي تجمع بينهما، في إطار الجولة الرابعة والعشرين من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

وجاءت ثنائية وست هام يونايتد عن طريق جارود بوين وكريسينسو سامرفيل في الدقيقتين 7، 36.

وجاء تشكيل تشيلسي كالتالي:

سانشيز، جوستو، تشالوباه، بادياشيلي، هاتو، كايسيدو، إنزو، جيتينز، بالمر، جارناتشو وديلاب.

فيما جاء تشكيل وست هام كالتالي:

أريولا، بيساكا، توديبو، مافروبانوس، ضيوف، سوتشيك، سومرفيل، بوين، بابلو وتاتي.

ويحتل فريق تشيلسي المركز الخامس في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 37 نقطة، فيما يأتي فريق وست هام يونايتد في المركز الثامن عشر برصيد 20 نقطة.