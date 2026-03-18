بمواصفات استثنائية ..هونر تغزو الأسواق بسلسلة هواتف جديدة إليك أهم مواصفاتها



تشكيلة من الهواتف الرائدة من الجيل التالي من المتوقع أن تطلقها شركة هونر وهي هواتف Honor Magic 9 وMagic 9 Pro وMagic 9 RSR ,تشير التقارير إلى أن هاتف Magic 9 قد يحتوي على شاشة أصغر مقارنةً بشاشة هاتف Honor Magic 8 التي يبلغ حجمها 6.58 بوصة. على الرغم من حجمه الأصغر، فمن المتوقع أن يتميز ببطارية أكبر، والتي قد تتجاوز حتى بطارية OnePlus 15T التي تبلغ سعتها 7500 مللي أمبير.

كشف تسريب جديد أن هاتف Magic 9 قد يتميز بإعداد كاميرا ثلاثية رائعة بدقة 200 ميجابكسل.

مواصفات كاميرا هاتف Honor Magic 9

على الجانب الآخر من المتوقع أن يضم هاتف Honor Magic 9 كاميرا خلفية رئيسية بدقة 200 ميجابكسل مزودة بمستشعر كبير بحجم 1/2.8 بوصة.

أما الكاميرا الخلفية المخصصة للقطات فائقة الاتساع، فستحتوي على مستشعر بدقة 50 ميجابكسل.

سيضمّ الإعداد الخلفي كاميرا تليفوتوغرافية بيريسكوبية بدقة 64 ميجابكسل مزودة بمستشعر متوسط ​​الحجم (نصف بوصة). وبينما لا تتوفر معلومات عن الكاميرا الأمامية للجهاز، فمن المحتمل أن يحتفظ بكاميرا السيلفي بدقة 50 ميجابكسل الموجودة في هاتف ماجيك 8.

أما عن قدرة الشحن فمن المتوقع أن يأتي ببطارية سعة 8000 مللي أمبير و إمكانيات الشحن السريع للجهاز، وذلك إضافة إلى أنه يدعم الشحن اللاسلكي بقوة 90 واط والشحن اللاسلكي بقوة 80 واط.

هاتف ماجيك 9

تشير التقارير الأولية إلى أن هاتف ماجيك 9 سيعمل بمعالج سنابدراجون 8 إيليت من الجيل السادس . ومن المتوقع أن تكشف شركة كوالكوم عن هذا المعالج بتقنية 2 نانومتر في سبتمبر من هذا العام.

أما عن الميزات الآخرى لهاتف Magic 9 فهو يتميز بشاشة OLED LTPO مسطحة قياس 6.3 بوصة . ومن المتوقع أن يحتوي على مستشعر بصمة مدمج في الشاشة بتقنية الموجات فوق الصوتية لتعزيز الأمان. أما باقي تفاصيل الجهاز فلا تزال طي الكتمان.